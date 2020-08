Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sky: Children of the Light, près d’un an après sa sortie, a réussi à remporter plusieurs succès très importants. L’un des prochains plans de son développeur est d’amener le jeu sur Nintendo Switch. Malheureusement, les perspectives n’étaient pas idéales, ce qui a contraint le jeu à être retardé de plusieurs mois et ne fera pas ses débuts en 2020.

Après le lancement de Sky: Children of the Light sur mobile, cette société de jeux avait indiqué qu’elle allait l’amener sur consoles. Après plusieurs mois sans le savoir, le développeur du jeu a confirmé qu’il ferait ses débuts sur Nintendo Switch à un moment donné cet été.

La mauvaise nouvelle est que cette société de jeu a annoncé dans un communiqué qu’elle avait pris la décision de retarder de plusieurs mois la date de sortie de Sky: Children of the Light, à tel point que les joueurs devront attendre 2021.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Sky: Children of the Light a remporté plusieurs prix.

Développement du ciel: l’adaptation des enfants de la lumière en est à ses dernières étapes

thatgamecompany est le même développeur qui est responsable de l’adaptation pour Nintendo Switch. Le studio travaille en même temps pour continuer à apporter des nouvelles au titre mobile, en plus de soutenir constamment les fonctions en ligne. En raison du coronavirus, il était difficile de respecter la fenêtre de lancement d’origine.

Le développeur explique que depuis mars, il a essayé de prendre soin de ses employés de la pandémie de coronavirus (COVID-19), donc, comme des millions de travailleurs, les développeurs de l’étude ont dû travailler à domicile. Considérant qu’il s’agit d’un petit studio, cela a été « incroyablement difficile » pour cette société de jeux.

Mais il y avait aussi de bonnes nouvelles, car il a été confirmé que l’adaptation en est à la dernière étape et que pour respecter la nouvelle date et continuer à prendre soin de ses employés, l’étude embauchera plus de personnel.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Vous attendiez-vous à pouvoir jouer cet indie sur Nintendo Switch cette année? Dites le nous dans les commentaires.

Sky: Children of the Light a récemment célébré sa première année sur le marché et pour célébrer avec sa communauté, plusieurs prix et ajouts gratuits ont été distribués pendant une durée limitée. Si vous souhaitez en savoir plus sur la proposition de ce titre, nous vous invitons à consulter cette page.

Le dernier projet thatgamecompany est disponible sur les mobiles avec les systèmes d’exploitation iOS et Android.

