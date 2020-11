Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Animal Crossing est l’une des séries les plus adorables et câlines de l’univers Nintendo. À tel point que maintenant que la société souhaite adapter ses jeux à d’autres médias, il y a ceux qui ont proposé une série en direct dans le style de Rilakkuma et Kaoru. Bien qu’il semble que Nintendo soit très occupé à penser à autre chose, un fan chilien a décidé d’imaginer à quoi cela ressemblerait.

Gabriel Salas, un jeune Chilien, a réuni une équipe de créatifs pour travailler sur une bande-annonce pour une série en stop motion pour Animal Crossing: New Horizons. On y voit Canela préparer tout dans son bureau avant de saluer les joueurs comme il le fait à chaque fois que vous démarrez le jeu.

“Ce projet fait par des fans vient de mon appréciation pour les séries Rilakkuma et Kaoru et les jeux Animal Crossing”, a déclaré Salas dans la description de la vidéo. Après avoir joué à New Horizons pendant quelques jours, je me suis demandé ce que ça ferait de combiner les deux univers et j’ai pensé à élargir le personnage de Cinnamon. C’est ainsi que j’imagine qu’une émission de télévision ou une courte de ce style serait ».

Le résultat des efforts de Salas et de ses collaborateurs est impressionnant. Bien qu’il s’agisse d’une courte vidéo, elle suffit à capturer l’essence des produits qui vous ont inspiré. En fait, cela nous donne vraiment envie de voir une telle production se réaliser.

Sans plus tarder, nous vous laissons avec la bande-annonce:

Qu’avez-vous pensé de l’avance? Pensez-vous que Nintendo fera quelque chose comme ça à un moment donné? Dites le nous dans les commentaires.

Animal Crossing: New Horizons est venu sur Nintendo Switch cette année. Vous pouvez en savoir plus sur cette version en cliquant ici.