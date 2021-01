Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 14/01/2021 14:01

Bien que beaucoup croyaient que Avengers: Fin de partie Ce serait la fin pour Captain America, selon des sources proches de Deadline Chris Evans, acteur qui a joué ce personnage au cinéma, reprendrait à nouveau son rôle emblématique, seulement cette fois pas comme le protagoniste d’un film.

Le site mentionne que Evans et Disney sont dans les dernières étapes de négociation pour assurer le retour de Captain America au grand écran dans au moins deux projets. Cependant, pour le moment, on ne sait pas exactement comment cela se produira. Considérant que cette année The Falcon and the Winter Soldier sortira sur Disney +, il est probable que ce personnage reviendra d’une certaine manière dans la série.

Les sources de la date limite mentionnent que nous ne verrons pas Captain America 4, mais le retour du personnage serait similaire aux participations que Robert Downey Jr.avait après Iron Man 3, où il a pris un rôle plus secondaire. De son côté, Marvel n’a pas commenté la question. Considérant que la nouvelle phase du MCU vise à donner l’espace principal à de nouveaux personnages et héros qui manquaient de concentration dans les films précédents, il est probable que Chris Evans reviendra à son bouclier emblématique jusqu’à la cinquième phase de cet univers cinématographique.

