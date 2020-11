Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 16/11/2020 11:33 am

Il semble que la production en Thor: l’amour et le tonnerre est sur le point de commencer. En plus du retour de Natalie Portman et Chris Hemsworth, un nouveau rapport a mentionné que Chris Pratt rejoindra le casting du film attendu qui clôturera la quatrième phase du MCU.

Selon The Hollywood Reporter, Le tournage du quatrième film de Thor débutera en Australie en janvier 2021. De cette manière, la réalisatrice, Taika Waititi, aura l’opportunité de travailler avec l’acteur qui donne vie à Peter Quill, ou Star-Lord. Pour le moment, on ne sait pas comment ce personnage sera intégré dans l’histoire, mais compte tenu de la relation que Thor et Quill ont démontrée dans Avengers: guerre à l’infini et Endgame, il est probable que nous voyons un type de rivalité.

Thor: Love and Thunder sera présenté en première jusqu’au 11 février 2022, il reste donc encore beaucoup de temps pour en savoir plus sur cette bande. Sur des sujets connexes, WandaVision, le début de la quatrième phase du MCU, sera présenté en première sur Disney + l’année prochaine. De même, un film Deadpool et Spider-Man pourrait être une réalité.

