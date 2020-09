Le créateur de Star Citizen Chris Roberts a déclaré qu’il était déçu par une partie du cynisme qu’il voyait en ligne.

Dans un article de blog sur le site Web de Roberts Space Industries, le développeur a déploré la façon dont certaines personnes «supposent le pire» au sujet de la création d’un jeu, en particulier lorsque les fonctionnalités sont supprimées ou ne sont pas publiées à temps.

«Si une fonctionnalité est manquante, en retard ou boguée, c’est parce que la société ou le développeur a menti et / ou est incompétent, par opposition au fait que cela a juste pris plus de temps et a eu plus de problèmes que l’équipe ne le pensait quand ils ont commencé à construire ça », écrit-il.

« Les développeurs, de par leur nature même, sont optimistes. Vous devez être pour construire des choses qui n’ont jamais été construites auparavant. Sinon, le poids de ce qu’il faut faire peut vous écraser. Mais être optimiste ou ne pas prévoir les problèmes n’est pas Tout le monde à CIG est incroyablement passionné de faire de Star Citizen le bac à sable de l’univers à la première personne massivement multijoueur le plus immersif, et tout le monde travaille très dur pour y parvenir. Si nous pouvions livrer plus dur, plus vite, mieux nous le ferions. Nous sommes tout aussi frustrés par le temps que prennent les choses. «

Abordant le temps de développement de Star Citizen, Roberts a déclaré qu’il n’était pas «prêt à compromettre» le potentiel du jeu. Il a poursuivi en disant que le gameplay qui a été décrit n’est pas une «chimère».

« C’est le jeu dont j’ai rêvé toute ma vie. Maintenant, je suis en mesure de le réaliser, je ne suis pas prêt à compromettre son potentiel car cela prend plus de temps que ce que j’avais imaginé au départ », a-t-il déclaré.

« Ce à quoi je vais m’engager, et ce qui est une priorité interne, c’est d’améliorer le gameplay actuel et la qualité de vie au fur et à mesure, car Star Citizen est déjà amusant à bien des égards, même s’il est plus bogué et pas aussi stable que je le souhaiterais, et le simple fait de finir et de peaufiner les bases le fera jouer aussi bien ou mieux que la plupart des autres jeux.

«Je peux vous promettre que le gameplay que j’ai décrit n’est pas une chimère, et qu’il ne faudra pas non plus 10 à 20 ans pour le livrer. J’ai décrit les systèmes sur lesquels nous travaillons ou sur lesquels nous travaillons; nous avons même montré les premières versions de certains de ces systèmes. comme le feu sur Inside Star Citizen. Je ne peux pas vous promettre exactement dans quel trimestre il se réunira, mais une fois le nouveau travail Web de la feuille de route terminé, vous pourrez voir les équipes progresser pour atteindre ce que je décris en temps réel. «

À ce jour, Star Citizen a collecté plus de 313,5 millions de dollars en financement participatif auprès de 2,8 millions de personnes, ce qui signifie que le projet a attiré 52,5 millions de dollars en 2020 à ce jour. Cela s’ajoute à un investissement de 17,25 millions de dollars que le développeur Cloud Imperium a décroché en mars de cette année.

Star Citizen a été initialement financé via Kickstarter en 2012, le jeu étant initialement prévu pour une date de sortie en 2014. Nous avons maintenant bien dépassé ce délai et certains soutiens du titre sont loin d’être satisfaits. En 2019, il a été révélé que la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis avait reçu 129 plaintes de personnes qui avaient investi leur argent dans le projet.

