Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Ces dernières années, l’industrie chinoise du jeu vidéo a montré qu’elle pouvait développer des titres de haute qualité qui réussissent en Occident. Nous vous avons déjà parlé ici de plusieurs projets, tels que FIST, In Nightmare, Lost Soul Aside, Anno Mutationem – qui sont encore en développement – ou le récent hit Genshin Impact. Eh bien, aujourd’hui, nous allons parler d’un autre nouveau jeu, qui est toujours en développement mais qui semble prometteur.

Le développeur chinois NPIXEL (que vous connaissez peut-être de la franchise Grand Saga) a annoncé Chrono Odyssey, un titre que le développeur décrit comme un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) avec un thème fantastique épique de l’espace-temps et qui promet un système jeu très attrayant.

Selon des informations officielles (via Gematsu), l’ancien “Project S” sera une franchise qui mettra l’accent sur le thème de l’espace-temps qui se développera également à travers des romans, des bandes dessinées et d’autres projets multimédias.

Le jeu présentera un monde d’histoire immersif avec des graphismes réalistes et le voyage des membres de l’organisation Idraiginn, qui ont déclaré la guerre à 12 dieux, sera raconté. Concernant le système de jeu, il y aura plusieurs jobs et le vaste univers du titre aura des cartes qui “transcendent le temps et l’espace”. Les batailles seront pleines d’action et les donjons seront générés aléatoirement, donc un haut niveau de stratégie sera nécessaire pour être victorieux.

Un détail intéressant est que le projet comportera de la musique de Cris Velasco, un artiste qui a travaillé sur des séries telles que God of War, StarCraft et Overwatch. Chrono Odyssey est en développement depuis 2019 et sera disponible sur les consoles, les PC et les appareils mobiles non spécifiés sous iOS ou Android.

Si vous êtes intéressé par ce jeu, il n’y a pas de très bonne nouvelle, car il sera prêt jusqu’en 2022, mais vous pourrez peut-être y jouer plus tôt, car les tests du jeu devraient commencer en 2021. Aucun détail n’a été donné sur les plates-formes ou régions dans lesquelles ils seront disponibles.

Nous vous laissons avec la bande-annonce de présentation fascinante. Vous pouvez consulter de très belles captures d’écran et de l’art conceptuel pour Chrono Odyssey sur son site officiel.

Qu’avez-vous pensé de la bande-annonce de révélation? Chrono Odyssey a-t-il retenu votre attention? Dites le nous dans les commentaires.

Un autre jeu de développement chinois qui a récemment attiré l’attention de l’Occident est Black Myth: Wukong, un jeu qui arbore un grand style graphique réaliste et un système de combat si bon qu’en quelques jours la bande-annonce de présentation a eu des millions de reproductions.

Chrono Odyssey arrive sur les consoles, les PC et les mobiles en 2022. Vous pouvez trouver plus d’actualités liées aux jeux chinois en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source