L’acteur présente les opérations classiques des fêtes, avec du nouveau contenu, des récompenses et même des cadeaux.

2020 est une année où tout peut arriver et c’est démontré avec Chuck Norris félicitant tous les joueurs de World of Tanks, le titre multijoueur à succès de Wargaming, Noël. De plus, l’acteur populaire n’arrivera pas seul, mais il le fait accompagné des Opérations festives pour le jeu, qui du 9 décembre au 11 janvier ils proposeront du nouveau contenu et des récompenses supplémentaires.

Comme indiqué par Wargaming, il y aura chaque jour une nouvelle mission jusqu’à ce que 32 au total soient terminés. Tous ont un prix mais certaines des récompenses seront spéciales et comprendront, entre autres, un emplacement spécial pour les véhicules de Opérations de vacances, qui permettra aux joueurs de choisir leurs propres prix et même le commandant Chuck lui-même.

Les joueurs de World of Tanks auront jusqu’à 32 nouvelles missions dans cet événementHoliday Ops est une tradition dans World of Tanks et est destiné aux joueurs pour collecter des décorations pour décorer leurs garages avec des motifs de Noël. D’un pianiste qui joue pour les résidents, même un énorme arbre de Noël qui occupe l’espace central. Plus il y a de décorations et d’ambiance de Noël, plus les avantages et les récompenses sont grands, étant en mesure d’avoir des accessoires pour même créer un feu d’artifice. Il y a des centaines d’ornements à collectionner et un total de quatre collections à compléter.

Il y aura aussi un cadeau pour tous les joueurs, car Noël est une période de joie. Simplement en vous connectant, vous obtiendrez un nouveau Pz.Sfl. IC, un chasseur de chars allemand avec chargeur automatique. N’oubliez pas que World of Tanks a déjà des améliorations sur PS5 et Xbox Series X.

En savoir plus: World of Tanks et Wargaming.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');