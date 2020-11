Là pour le 25 juin Ciel nosurge DX et Ar nosurge DX se sont mis sur la table. À ce moment-là, la date de sortie de ces remasters et l’endroit où ils allaient être mis en vente étaient inconnus. Enfin, Gust a confirmé qu’ils le feraient le 28 janvier prochain au Japon pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam. Et l’Occident? Bonne question! En l’absence de réponse officielle de Koei Tecmo ou Gust, qu’ils vont danser sur Steam est un bon signe (La plate-forme Valve n’est pas très populaire au Japon). Cela dit, il faut plonger dans la bande-annonce et les gameplays qui accompagnaient le actualités de l’Atelier Ryza 2 qui a émergé récemment. Allons-y par parties!

Ciel nosurge DX et Ar nosurge DX sont vus pour la première fois en mouvement

Malheureusement, l’auteur de ce texte ne parle pas couramment le japonais, donc les choses qui ne peuvent pas être supprimées à vue (comme les DLC seront inclus) lui échappent. La remorque est divisée en deux parties, le premier se concentrant sur Ciel nosurge DX (de la minute “0:14” à “1:32”) et le second sur Ar nosurge DX (de “1:32” à “2:42”). Les différences entre les deux sont claires: Ciel est un «jeu de simulation de vie» que vous pourriez avoir du mal à atterrir dans l’Ouest, alors que Ar nosurge DX concerne un JRPG qu’à l’époque de la PlayStation 3 et de la PS Vita affichaient des textes en anglais et même un doublage anglo-saxon.

Dans une autre veine, nous avons un live officiel qui a été réalisé en 720p, au lieu de 1080p. Tout au long de celui-ci, il y a deux petits jeux des deux. Los del Ciel nosurge: Ode à une étoile perdue DX se produit de “50:07” à “53:05” et de “53:20” à “55:24”. Les choses telles qu’elles sont, l’éditeur ne sait pas très bien ce que dit le protagoniste dans la vidéo, mais Cela donne le sentiment qu’il s’agit d’un jeu de rencontres. D’autre part, nous avons Ar nosurge: Ode to an Unborn Star DX, dont les parties apparaissent de “58:33” à “1:02:14” et de la minute “1:02:39” à “1:04 : 12 ». Ar nosurge est vu que Il n’abandonne pas complètement les racines de Ciel, mais ajoute l’exploration de scénarios et un système de combat au tour par tour à la formule. Qu’est-ce que tu penses? S’ils sortent en Occident, achèterez-vous le duo, un solo ou aucun? Pour notre part, Ar nosurge attire surtout notre attention, mais nous sommes prêts à donner une chance à l’autre. On ne sait jamais, peut-être que Ciel est capable de nous surprendre avec une histoire merveilleuse!

