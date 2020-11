Avec les poussettes de Mario Kart Live: Home Circuit parcourant les pièces de nos maisons depuis octobre dernier, celle des idées folles ou du génie qui doit passer par la tête du plus petit de la maison. Les petits? Et les pas si petits! Et le fait est que les auteurs de cette vidéo ont depuis longtemps abandonné le stade tendre de l’enfance, mais cela ne les a pas empêchés de rêver conduisez votre propre Rainbow Road de Mario Kart de Super Nintendo, avec plus de 4400 pièces colorées obtenu par Impression 3D et filament PLA, montrant qu’être un enfant est parfois porté à l’intérieur.

Ses créateurs, experts en impression 3D, sont membres d’une société barcelonaise appelée BCN3D. Ils ont profité de l’espace dans leur quartier général pour monter cette carte sur carte immense piste de 5 x 5,4 mètres pour être fidèle au circuit d’origine. Souhaitez-vous imprimer les pièces? Eh bien, faites-vous savoir qu’ils ont rendu les modèles disponibles pour impression sur le site Web de conception 3D populaire Thingiverse.

Selon BCN3D, ce circuit de pièces connectables est son hommage au 35e anniversaire de Super Mario Bros., rendu possible grâce à Mario Kart Live: Home Circuit. A priori, ce Rainbow Path peut sembler glissant pour ces karts, mais il semble que les roues en caoutchouc que ces poussettes ont installées aient suffisamment d’adhérence pour profiter de l’expérience. On se demande comment ça va se comporter courir avec d’autres joueurs sur la piste, Cela peut être tout un défi! Nous quitterions sûrement le circuit autant de fois que lors de nos premiers jeux dans le Rainbow Path original de Mario Kart de Super Nintendo.

Au fait, avez-vous déjà vu notre guide Mario Kart Live: Home Circuit? Vous y trouverez des trucs et astuces pour devenir un as au volant. En avant-première, nous vous laissons avec notre vidéo amusante de près de 20 super conseils!

