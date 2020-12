Mario Kart Live: Circuit à domicile

OK, Mario Kart Live: Home Circuit peut être amusant en soi, mais savez-vous à quel point cela peut être cool si vous ajoutez plus de karts à la fête? Chez nous bien sûr on ne savait pas, Jusqu’à ce que Mario nous rejoigne avec sa toute nouvelle poussette rouge en course dans notre salle à manger! Et c’est que récemment on a essayé avec toi en live une session multijoueur de cette curieuse proposition de réalité augmentée, dont on ne doute pas qu’elle triomphera à Noël prochain parmi les plus petits de la maison … et bien, et probablement au-delà! Notre article de 10 clés pourquoi nous pensons que ce sera le jouet du moment passe en revue les principaux enjeux. Voici un exemple: quel fan de plombier ne voudrait pas que les deux karts se montrent sur leurs étagères?

L’ingrédient manquant pour le multi: le kart de Mario!

Mario Kart Live: Home Circuit en mode multijoueur

Pendant un peu plus d’une heure, nous faisions des tests sur un circuit improvisé dans notre salle à manger. La vérité est que c’était un peu plus étroit que les autres que nous avons configurés, et le tunnel que nous avions conçu, bien qu’il l’ait agrandi un peu plus, n’était pas assez grand pour accueillir les deux karts en même temps … Quelque chose de très amusant! Imaginez les combats pour voir qui passe en premier, ou celui qui reste dehors, ou des astuces consistant à rester coincé à l’intérieur pour ne pas passer, chose curieuse, ni les véhicules contrôlés par le CPU, comme on le voit dans une partie de la vidéo que vous verrez dans ce article (à la minute 21), grâce au fait que les deux karts communiquent aux deux consoles participantes la position non seulement de la piste, mais de chaque véhicule à tout moment. Hé, solution si quelqu’un couvre le tunnel pour toi? Eh bien, cherchez un raccourci alternatif, car les chemins pour raccourcir l’itinéraire existent dans la série Mario Kart, pourquoi ne pas le faire dans Mario Kart Live: Home Circuit?

Avant la vidéo, quelques recommandations pour le multijoueur!

Surtout ce que nous avons vu, c’est que c’est très amusant de jouer en double, mais nous manquions un peu d’espace, également à cause de la position dont nous avions besoin pour diffuser ce streaming, qui était largement suffisant pour profiter des courses avec deux participants sur la bonne voie. Souviens-toi que Mario Kart Live: Home Circuit vous permet de synchroniser jusqu’à quatre karts Mario et Luigi, alors pour jouer avec plus de monde il serait souhaitable d’avoir un peu plus d’espace que celui que nous utilisons. Une recommandation serait également que les consoles des autres joueurs sont très proches de celle qui fait office de principale (celui qui a tracé le chemin) puisque nous avons vu qu’à plusieurs reprises, nous étions déconnectés pour ne pas être très proches. Vous devez également tester attentivement si votre circuit est adapté à des vitesses plus élevéesEh bien, dans notre cas, essayer le 200cc était une vraie folie, grâce à la vitesse que ces poussettes peuvent atteindre. Mais qu’en est-il cool? Enfin, ce n’est pas une mauvaise idée d’avoir un chargeur Nintendo Switch pour les consoles qui jouent en mode portable. La batterie de la console peut durer plus ou moins une heure de jeu. Autre solution? Pour alterner qui joue à la télé, si quelqu’un y joue! Quoi qu’il en soit, si vous voulez maîtriser Mario Kart Live: Home Circuit, n’oubliez pas que nous avons un guide complet rempli de trucs et astuces!

Total, nous avons passé un bon moment à un après-midi plein de crashs, d’obus, de turbos, de dérapages et beaucoup de rires!, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo que nous espérons que vous apprécierez pendant que nous l’avons enregistré: D

