Le magasin commence la promotion aujourd’hui, avec laquelle il distribuera chaque jour 15 jeux d’ici la fin de l’année.

Aujourd’hui n’est pas un jeudi comme tous les autres. C’est le jour où Epic Games Store met à disposition son jeux gratuits pendant une semaine. Mais, cette fois, la boutique numérique des responsables de Fortnite va plus loin, car comme promis, ils offriront un jeu chaque jour pendant les deux prochaines semaines pour célébrer les vacances de Noël.

Il y a eu beaucoup d’enthousiasme dans les réseaux sociaux à propos des titres qu’ils vont donner en raison de une liste qui a fonctionné comme une traînée de poudre. Maintenant, nous avons enfin la réponse. Et au moins le premier proposé n’était pas inclus.

Epic Games Store offre un jeu gratuit tous les jours à partir d’aujourd’huiAu cours des prochaines 24 heures, vous pourrez télécharger Cities Skylines à vos équipes, la version la plus moderne de la licence qui nous permet de prendre le contrôle de la simulation de ville, prenant les rênes de la ville et contrôlant sa croissance et son expansion, en essayant de ne laisser aucun aspect négligé. Un titre dans lequel investir beaucoup de temps devant l’écran et que vous pouvez obtenir gratuitement. Vous pouvez le télécharger directement à partir de ce lien.

Cities Skylines est le premier des jeux gratuits d’Epic Games Store pour ces dates de Noël, dans une promotion qui mettra sans aucun doute les utilisateurs de la plateforme en attente chaque jour. Dans 24 heures, nous verrons quel est le prochain des titres pour agrandir notre bibliothèque.

En savoir plus: Epic Games Store.

