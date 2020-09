Le Mafia World Management Simulator a été annoncé pour PC et sortira en magasin en 2021.

Jeux Kasedo et SomaSim présenté avec un trailer City of Gangsters, un jeu vidéo de simulation et de gestion du monde mafieux à lancer cette année PC qui appelle les utilisateurs à créer à partir de rien un syndicat du crime qui dominerait une ville des États-Unis au moment de la Loi SECHE.

Pour y parvenir, le joueur devra réussir à construire une machine à gagner de l’argent très bien huilée, bars speakeasy et les distilleries illégales, gérant les chaînes de production et de distribution des ressources, le trafic de produits en dehors de la ville et la corruption de la police pour qu’elle ferme les yeux. De plus, nous ne sommes pas les seuls à vouloir profiter de l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées, nous devrons donc tenir la concurrence à distance.

« Vous n’avez que quelques années pour laisser une trace dans l’histoire, pour créer le syndicat du crime le plus grand et le plus rentable, pour vaincre vos rivaux et pour gouverner toute la ville « , détaillent les responsables du jeu vidéo, rappelant que la prohibition était en vigueur aux États-Unis du début de 1920 à la fin de 1933 et « tout le monde sait que vous ne gagnez pas d’argent en faisant des affaires légalement ».

Dans ces objectifs, City of Gangsters présente de nombreux mécanismes pour profiter de la fabrication de boissons maison ainsi que de l’importation, générant des contacts avec des personnages qui se souviendront de nos actions ainsi que le montage d’un groupe de voyous bien armés pour garder notre territoire sous contrôle .

