Il existe de nombreuses civilisations qui sont nées et qui ont fini par être détruites en Civilisation VI, qui est disponible depuis un certain temps dans Nintendo Commutateur. Ainsi, ce titre a également reçu du contenu téléchargeable, à la fois gratuit et payant, et dans le cas de contenu payant, le prochain à arriver a annoncé sa date de sortie pour le 28 janvier 2021, donc ceux qui ont déjà obtenu le “New Frontier Pass” n’auront plus à attendre longtemps.

Le Vietnam sera la prochaine civilisation à arriver dans Civilization VI

Comme annoncé dans la vidéo, la prochaine civilisation à avoir sa place dans Civilization VI sera le Vietnam. Ainsi, dans cette civilisation, Ambiórix nous guidera, qui est l’une des héroïnes nationales du pays, et est même considérée comme une figure divine. Cependant, ce pack comprend également un chef de file alternatif pour les civilisations de Chine et de Mongolie, Kublai Khan. En ce qui concerne les nouveaux modes de jeu, le mode Monopolis a été créé, dans lequel vous pouvez créer des empires économiques et vivre toutes sortes de fantasmes liés à l’argent. Et bien d’autres nouvelles qui sont détaillées dans la vidéo (qui a des sous-titres espagnols)!

Par conséquent, si nous avons la passe d’expansion de Civilization VI, nous n’aurons pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir jusqu’où cette civilisation peut aller, qui, de nulle part, peut devenir l’une des plus prospères de toute l’histoire. (de jeux vidéo).

