Le circuit d’été de l’ALGS a pris fin avec quatre gagnants émergeant dans les principales régions.

Le circuit d’été d’Apex Legends Global Series a pris fin. L’événement s’est déroulé du 12 au 13 septembre avec les prétendants aux séries éliminatoires super régionales de chaque région. Chaque région a eu une concurrence féroce et il est maintenant temps de vérifier qui est arrivé en tête.

APAC Nord

L’une des premières régions à conclure leur tournoi a été APAC Nord. Les côtés japonais et sud-coréen ont fait un bon spectacle comme vous pouvez le voir sur le graphique. T1 et OP.GG ont eu un événement fantastique, se classant techniquement premier et deuxième à l’événement. Cependant, la troisième place de BlackBird, surmontée de leurs excellentes performances lors d’autres événements, leur a donné l’avantage de devenir les champions d’été de l’APAC Nord.

[ALGS Super Regional Playoffs – APAC North] Je n’ai pas pu remporter cette dernière couronne, mais a tout de même montré la meilleure performance de toutes les équipes.

Félicitations à notre équipe @PlayApex pour avoir remporté 10 200 $! # T1WIN # T1Fighting pic.twitter.com/7bYaC7bJNb – T1 (@ T1) 12 septembre 2020

APAC Sud

L’équipe océanique et sud-est asiatique s’est réunie pour faire un bon spectacle. LYNX TH était le meilleur chien (ou chat dans ce cas) de l’événement. Ils ont assuré le titre avec une avance fantastique sur l’opposition. Ils ont gagné 89 points de tournoi au cours des six tours. Cependant, ils ont dû faire un retour car leur premier match les a mis à la 18e place. Bravo LYNX TH.

Amérique du Nord

Le prochain sur la liste des événements est l’Amérique du Nord, où il y a eu un choc. TSM n’est plus le roi des rois. L’organisation a tout gâché au cours des plusieurs tours, les placements en milieu de table ont été l’un des premiers à sortir. Une de leurs meilleures rondes les a amenés à terminer troisième, par rapport à ce qu’ils auraient autrement retenu pour une victoire. La même chose est arrivée à Rogue, qui a terminé 10e. Au lieu de cela, Complexity et CLG ont réussi là où ils ne le feraient généralement pas et c’est un signe que les équipes de NA se réveillent.

LE PLUS SLEPT DE L’ÉQUIPE À APEX. 😤 CLG remporte les éliminatoires du circuit d’été de l’ALGS et remporte 36 000 $. FÉLICITATIONS @ImMadnessTV, @PowPowFPS et @Vaxlon. Votre travail manuel a porté ses fruits. #CLGWIN #WeAreCLG pic.twitter.com/sDDXEFgB3J – CLG (@clgaming) 12 septembre 2020

L’Europe 

L’Europe a peut-être l’une des conclusions les plus intéressantes de tout l’événement. Dans le tour final, GnaskeStrafeDel et North ont été enfermés comme les deux équipes restantes. Celui qui remporterait la bataille finale remporterait le premier. Mais ce qui a rendu cela plus intéressant, c’est le placement en cercle dont les joueurs se plaignent. Les deux équipes étaient coincées de chaque côté de la montagne sur le côté gauche des essais. Une équipe a dû pousser; sinon, le cercle mettrait fin de manière anticlimatique au tournoi. À ce moment-là, la poussée de North a échoué et une nouvelle équipe a remporté un trophée en Europe. Cependant, célébrez tant que vous pouvez GSD car Max Strafe déménage à Na’Vi, mettant fin à ce trio international.

Pour mieux connaître notre nouveau venu @MaxStrafe, nous avons rassemblé les informations sur ses réalisations! 📰: https://t.co/orYwEKhfCl#ApexLegends #navination pic.twitter.com/rxjyvuDtiF – Natus Vincere (@natusvincere) 11 septembre 2020

Ceci conclut le circuit d’été Apex Legends Global Series. Le prochain grand événement à venir à l’ALGS est la série d’automne, qui doit commencer le 3 octobre. Avec le drame et le récit qui se déroulent à cet événement, nous sommes sûrs de voir des moments plus compétitifs à venir.

Le message Apex Legends: Classement régional et résultats de la série d’été ALGS est apparu en premier sur le réseau de nouvelles Esports | ESTNN.