Petit: l’avenir le plus proche regorge de titres tiers intouchables, inaccessibles pour vous. Vous êtes le best-seller, «la console du moment» depuis longtemps … mais la vérité est que Déjà de nombreux jeux vidéo dépassent vos modestes possibilités. Et oui, nous avons vu de grands efforts sous forme de conversions que certains ne croyaient pas possibles … avec leurs sacrifices correspondants pour les rendre possibles dans vos circuits. The Witcher 3: Wild Hunt en est un excellent exemple, avec une version que vous avez rendue pleinement agréable; OK, ce n’est pas celui qui a l’air le plus beau, mais absolument tout est là … en se souvenant toujours de ça nous parlons d’un jeu avec cinq ans sur le marché. Mais quel jeu!

Ce n’est pas la version qui a l’air la plus belle, mais elle vous permet de profiter des aventures du sorcier où vous voulez, quand vous voulez … et sans dépendre d’une connexion Internet permanente

Et c’est que notre bien-aimé Nintendo Switch a très bien fonctionné amener les jeux PlayStation 3 ou Xbox 360 à l’hybride (ou au Lite pas si hybride), même avec certaines conversions lourdes de la prochaine génération de ces consoles, dans certains cas, se déroulant mal, tandis que dans d’autres avec des ports plus que dignes. Le problème vient avec le pas de géant que la PlayStation 5 et la Xbox Series X ont déjà franchi, quelque chose qui fera de nombreux jeux vidéo sont directement impossibles sur la console polyvalente du grand N. Hey, et s’ils sortaient ce modèle «Pro» avec 4K? Eh bien, pensez qu’elle n’atteindrait probablement pas la puissance de la PlayStation 4, une console qui prendra également du retard en puissance pour les entreprises les plus exigeantes. La PS4 est déjà une technologie obsolète.

Et déjà nous ne parlons pas d’avoir des graphismes meilleurs ou pires, ni pour atteindre cette stabilité minimale dans les cadres si nécessaire, ni pour obtenir des textures décentes. On parle directement que certains jeux déjà présentés par le tiers on ne peut pas les imaginer courir sur Nintendo Switch… ou oui? Il existe une alternative. Tu sais où je vais.

Le cloud, une «solution facile» … mais à quel prix?

Tu sais que? Les entreprises sont impatientes d’abandonner le format physique, pour de nombreux facteurs. Le premier, qui leur fait «perdre de l’argent», ou plutôt, avec le numérique, ils gagnent beaucoup plus puisque, pour aggraver les choses, le prix de vente est généralement le même. Le même? Il est facile de trouver des choses au format physique moins chères que sa version numérique, et encore moins les possibilités de la seconde main, qui fait directement perdre de l’argent aux entreprises; c’est tellement.

Si cela ne tenait qu’aux sociétés de jeux vidéo, à partir de YA, tout serait numérique… et si tout pouvait déjà être dans le cloud, ils deviendraient fous de bonheur. Parce que? Pour de nombreuses raisons. Par exemple, alors qu’un jeu, qu’il soit physique ou numérique, doit être programmé pour profiter des particularités de chaque système, et qu’il fonctionne bien partout, avec les programmes cloud pour un seul systèmeTout ce que vous avez à faire est de programmer une interface pour afficher les bons boutons pour les commandes de chaque plateforme. D’un autre côté, dans le cloud, le piratage est éliminé d’un seul coup, puisque les jeux ne fonctionnent pas sur votre système, encore moins fonctionnalités qui existent lors de la publication de mises à jour ou de correctifs: imaginez, personne n’a rien à télécharger du tout, il est téléchargé directement sur le serveur … et le tour est joué! Ce qui se passe, c’est que le cloud pose toujours ses défis, étant le premier de tous les besoin d’une qualité de connexion de qualité, quelque chose de plus facile à réaliser.

Cyberpunk 2077 sur Nintendo Switch? Impossible n’est pas… dans le cloud! (quelle tristesse)

Pour revenir à notre console bien-aimée, l’un des plus gros problèmes que nous ayons est que le cloud Nintendo Switch perd ce qui le rend si spécial: sa portabilité. Mais que faire si on te disait ça un jeu vidéo comme Cyberpunk 2077 est parfaitement possible sur la console Nintendo… Mais seulement à travers ce système? En d’autres termes, si une “version cloud” est annoncée, vous pourrez jouer sur cette console sans avoir à acheter une PlayStation 5 ou une Xbox Series X pour en profiter à pleine capacité, où vous voulez, quand vous voulez … à condition d’avoir une bonne connexion réseau. protéger.

Le cloud «n’a pratiquement besoin de rien» pour fonctionner. Un bon exemple de ceci est Google Stadia, plus un service qu’une plate-forme; Pour le faire fonctionner, il vous suffit de le louer, sa télécommande (ou une compatible, ou le combo souris + clavier) et quelque chose qui vous connecte au service, comme un PC, un Chromecast Ultra ou un téléphone portable. Autrement dit, Nintendo Switch pourrait avoir un service égal, si Nintendo voulait aller dans cette direction pour couvrir l’inaccessible sur Nintendo Switch.

Et c’est là que nous voulions aller. Imaginer cet avenir immédiat, avec des titres tiers de PlayStation 5 et Xbox Series X impossibles à déplacer sur Nintendo Switch, quelque chose que vous avez déjà expérimenté avec PlayStation 4 et Xbox One. Et gardez à l’esprit que pour une «version Pro», vous ne pouvez probablement pas les déplacer non plus. Alors, la possibilité de nous jouer sur votre console via le cloud s’ouvre … l’accepteriez-vous? Ou est-ce que votre besoin de les lire au format physique ou numérique vous inciterait à acheter une nouvelle console où vous pourrez les exécuter? Nous tenons à mentionner que, par exemple, Contrôle, selon ses créateurs, il ne pouvait pas être exécuté sur notre console autre que le cloudIl s’avère qu’Ubitus, responsable de la technologie qui a rendu cela possible, fait de même avec d’autres jeux vidéo non encore annoncés, au-delà de Hitman 3. C’est là on se demande si Nintendo a commencé à déplacer des jetons en la matière, et essaie de faire quelque chose à ce sujet, eh bien acheter un titre dans le cloud pour 40-50 euros n’est pas du tout attractifMais que se passerait-il s’il y avait une sorte de «Xbox Game Pass», mais des jeux cloud pour Nintendo Switch? C’est-à-dire que Nintendo a conclu une collaboration pour lancer un abonnement qui vous permettrait d’avoir accès à ces jeux impossibles sur votre console actuelle, à un prix raisonnable … Est-ce que ce serait quelque chose que vous aimeriez voir?

Et pour moi, cela me convainc? Voyons voir … eh bien oui … mais non, non …

A mon avis, je veux que tu saches que le cloud ne me rend pas heureux. J’adore le format physique, je le préfère de loin au format numérique, ce qui est pratique pour certains titres. Mais le cloud … eh bien, ça ne me convainc pas tout à fait de l’idée. Non plus parce que simplement “jouer correctement” dépend de la qualité de la connexion que vous avez, car c’est quelque chose qui vous arrive déjà avec de nombreux jeux vidéo qui ne sont pas déjà dans le cloud, et dans le contact que j’ai eu dans les jeux vidéo comme Control, je n’ai pas vu beaucoup de problème avec ça. Si non… pour le sentiment de perdre quelque chose de très important. C’est peut-être une pure sentimentalité pour le format physique? Le truc, c’est que je n’aime pas vraiment l’idée.

Allez, essayons #Control pour voir à quoi ressemble ce cloud sur # Nintendoswitch… Un veeeer… Eh bien, je ne suis que 1235 dans la file d’attente 😆😆😆 pic.twitter.com/cXUl1dmGfh Voir également – NextN.net (@NextNnet) 28 octobre 2020

D’un autre côté, J’imagine jouer à des titres impossibles sur ma Nintendo Switch, oui, sur la même console que je vais continuer à jouer aux premiers jeux de Nintendo qui continueront à sortir, et nous avons encore des tiers à connaître et à apprécier (oh, Monster Hunter Rise, c’est maintenant entre mes mains, s’il vous plaît!)… et puis, Penser cela comme OPTIONNEL, c’est presque comme si cela avait réussi à me convaincre. Presque. Si c’est une «option», OK, allez-y, tant que la roue n’est pas complètement tournée et que tout dans le futur nous vient en vol dans un nuage.

Assassin’s Creed Odyssey Cloud Version était jouable au Japon dans le cloud sur notre console préférée

Ce que je me demande vraiment, c’est ce que Nintendo en pense. Vous devez avoir rejeté des idées, bien sûr, mais je doute fortement que vous n’ayez pas expérimenté ou engagé des conversations pour voir si c’est viable ou non. Pendant des années que leur bataille n’est pas celle du pouvoir, mais ils n’ont jamais voulu se séparer des grands jeux vidéo tiers. Que réserve l’avenir? Peut-être pour le quatrième anniversaire de Nintendo Switch, en mars 2021, nous aurons des surprises. Ils disent depuis longtemps qu’ils veulent faire de leur Nintendo Switch Online un service de qualité, alors que la seule chose qui est ce que nous avions à l’époque de la Wii U, payante, et sans Miiverse. Si l’on ne compte pas les titres NES et SNES, et des initiatives comme Tetris99 ou Super Mario Bros.35, qui sont très bien, mais beaucoup ne l’ont pas demandé, Avec Nintendo Switch Online, nous avons perdu plus que gagné et payé en cours de route.

PS: Je veux, je veux, j’ai longtemps … jouer à Cyberpunk 2077, et j’ai un PC sur lequel je peux le faire fonctionner très décemment … mais je suis une console, et je ne vais pas en acheter une autre que Nintendo, pas pour rien, mais parce que je ne peux pas me le permettre, entre autres. Hé, donne-moi la possibilité de jouer dans le cloud sur ma Nintendo Switch, que chez moi j’ai une très bonne connexion dans tous ses coins, et je suis le premier à faire la queue!

en relation