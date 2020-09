ALEX est le premier acteur à rejoindre le nouveau projet de Cloud9.

Cloud9 a recruté l’ancien joueur de Team Vitality Alex «ALEX» McMeekin en tant que premier membre de sa nouvelle formation CS: GO, a annoncé aujourd’hui l’organisation américaine d’esports. Cloud9 a publié toute sa division CS: GO pour poursuivre une reconstruction complète de la liste plus tôt ce mois-ci. ALEX rejoint le directeur général Henry «HenryG» Greer et l’entraîneur Aleksandar «kassad» Trifunović sous la bannière C9.

La 3e page du nouveau chapitre de # C9CSGO et la tête de notre Colosse est arrivée. Un premier ajout vital en tant que capitaine de l’équipe, bienvenue sur Cloud9 @vitality_alex!

📰 (FR) Entretien en direct avec @neLendirekt pour @ 1PVcs: https://t.co/56GWlLXwc2 pic.twitter.com/P14c9GnBbg – Cloud9 (@ Cloud9) 10 septembre 2020

Team Vitality a ajouté ALEX en décembre 2018, remportant WePlay! Lock and Load peu de temps après son ajout. L’équipe a ensuite assisté à l’IEM Katowice 2019 Major, manquant de peu une apparition aux barrages. Vitality a intensifié sa forme sous la direction d’ALEX à l’été 2019, remportant cs_summit 4 et la finale de la saison 7 de l’ECS. L’équipe française a ensuite obtenu la deuxième place à l’ESL One Cologne et au DreamHack Masters Malmö, tout en atteignant également les quarts de finale du StarLadder Berlin Major. Vitality a clôturé 2019 avec une première place à EPICENTER 2019.

Maintenant sur Cloud9

ALEX a quitté la liste active de Vitality en mars 2020, invoquant l’épuisement du calendrier de compétition de l’équipe. Le joueur de 24 ans n’a plus d’équipe depuis, mais revient maintenant à l’action sous le nom de Cloud9. L’organisation est en train de refaire complètement sa division CS: GO après avoir publié l’intégralité de sa liste le 6 septembre.

À la tête de la reconstruction de Cloud9, l’ancien commentateur de CS: GO Henry «HenryG» Greer, qui a assumé le rôle de directeur général. L’ancien entraîneur des 100 voleurs Aleksandar «kassad» Trifunović a été nommé entraîneur-chef de l’équipe. ALEX, qui agira en tant que leader du jeu pour l’équipe, est le premier joueur à être révélé pour la nouvelle liste. Dans un Tweet, HenryG a confirmé qu’ALEX avait signé un contrat de trois ans totalisant 1,6 million de dollars.

Il n’y a actuellement aucun mot sur la date à laquelle les membres restants de la nouvelle gamme de Cloud9 seront révélés.