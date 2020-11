Amoureux de la franchise Atelier, préparez votre portfolio, car vous allez voir des produits qui en valent la peine. L’équipe Coalise Estudio traite toujours avec affection tout ce qui se présente à eux et le L’anime Atelier Escha & Logy, heureusement, n’a pas fait exception. Après son annonce miracle en mai A défaut de montrer le doublage dans une bande-annonce, ils ont sorti une édition digne des collectionneurs qui a une version avec les disques sur BD et une autre sur DVD. Allons-y par parties!

L’anime Atelier Escha y Logy «Les Alchimistes du Ciel» a son doublage juste au coin de la rue

Atelier Escha y Logy «Les Alchimistes du Ciel» – Edition Digipak Il sera accompagné d’une affiche officielle de la série (format A3), de 2 autocollants d’homoncules, de 8 cartes postales de personnages d’anime, d’un plan de la ville de Colseit, de l’ouverture et de la fin sans générique et du montage de l’ouverture avec croquis. Quelle que soit l’option que nous choisissons, l’anime viendra en deux disques avec les voix en espagnol et japonais, avec la possibilité de mettre sous-titres en espagnol et catalan. Y a-t-il une différence notable entre les deux versions? Oui, il y a une petite variation de prix: au format Le disque Blu-ray coûtera 74,95 € et le DVD 69,95 €. Quel est le problème? C’est une adaptation de jeu vidéo avec lequel il partage un nom et son synopsis est le suivant:

Le pays du crépuscule touche lentement à sa fin. Ses habitants mettent tout en œuvre pour redécouvrir la technologie alchimique d’une ancienne civilisation considérée comme perdue, et ainsi éviter la fin fatidique du monde: le Twilight. Escha est une jeune femme intelligente qui rêve d’entrer dans les ruines inexplorées qui planent sur Colseit, sa ville natale. Pendant ce temps, il montre les dons alchimiques qu’il a hérités de sa mère pour aider les citoyens. Grâce à cela, il a décroché un poste dans le département R&D. Son partenaire, Logy, un garçon diligent et prometteur de Central City, arrivera sous peu. Même s’ils utilisent l’alchimie de différentes manières, ils uniront leurs forces pour le bien de Colseit. “

Il est à noter que les deux versions sont limité et exclusif sur la boutique en ligne Coalise, qu’il n’y aura pas de frais d’expédition et qu’ils commenceront à les envoyer chez nous dès le prochain 4 décembre. Si vous n’aimez pas avoir des disques à la maison, ne vous inquiétez pas, eh bien vous pouvez regarder la série en ligne … Avec le reste du catalogue! Le meilleur de tous, c’est que Cela ne coûte que 2,99 euros par mois. Nous avons hâte d’entendre les hiboux traducteurs en action, qu’en est-il de vous?

