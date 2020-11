Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 23/11/2020 18h00

La semaine dernière, le Playstation 5 enfin fait ses débuts en L’Europe , et il est assez clair quels jeux de lancement ont été les plus populaires auprès des utilisateurs. Dans les ventes physiques de Royaume-Uni, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales il s’est classé troisième, 60% de ses ventes étant la version de nouvelle génération. Pendant, Les âmes du démon fait ses débuts en sixième, Sackboy: une grande aventure en 25 place, et comme prévu, Call of Duty: Guerre froide Black Ops a pris le trône.

Il y a deux semaines, Assassin’s Creed Valhalla Il avait pris la première place, mais est désormais tombé à la quatrième place après l’arrivée du dernier tireur de la franchise de Activision. D’autre part, Watch Dogs: Légion avancé de trois places, de la dixième à la septième, et en vendant plus en PS5. Voici la liste complète:

1. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

2. FIFA 21

3. Spider-Man de Marvel: Miles Morales

4. Assassin’s Creed Valhalla

5. Fortnite: le dernier lot de rire

6. Hyrule Warriors: Age of Calamity

7. Légion des chiens de garde

8. Animal Crossing: Nouveaux horizons

9. Mario Kart 8 Deluxe

10. Minecraft (commutateur)

Via: PushSquare

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.