2020 est derrière nous, et même si ce fut une année difficile pour beaucoup, l’industrie du jeu vidéo a été l’une des lumières qui a illuminé l’horizon apportant bonheur et divertissement à des millions de joueurs. Malgré les difficultés, les sorties ne se sont pas arrêtées et de nombreux titres importants ont fait leurs débuts cette année, ce qui signifie que les informations relatives aux ventes et aux téléchargements sont prêtes et dans le cas de PlayStation 4 et PlayStation 5, en termes de format numérique, il y a déjà des informations .

Call of Duty est toujours le roi absolu de PlayStation

À travers une publication sur le blog officiel PlayStation, la marque a présenté les jeux les plus téléchargés du PS Store en 2020 aux États-Unis, au Canada et en Europe pour PS4 et PS5, sa nouvelle console. Au début, la domination que Call of Duty maintient sur PlayStation se démarque, depuis son épisode de 2020, Call of Duty: Black Ops Cold War, a conduit les téléchargements du PS Store en Amérique du Nord et en Europe pour PlayStation 5, tandis que la première place est revenue à ce titre sur PlayStation 4 en Amérique du Nord.

Spider-Man: Miles Morales a sorti la race pour les exclusivités PlayStation

De même, une partie de l’attention est portée sur les performances des exclusivités PlayStation et dans ce cas, Spider-Man: Miles Morales a fait de même, se classant deuxième sur PS5 en Amérique du Nord et en Europe. De même, Demon’s Souls a bien performé, se classant cinquième sur les deux marchés.

Quant à Ghost of Tsushima et The Last of Us: Part II, les deux titres ont été placés respectivement aux positions 5 et 6 dans le cas de la PS4 en Amérique du Nord, tandis qu’en Europe le titre de Naughty Dog est entré dans le Top 10. .

Les jeux PS Store les plus téléchargés pour PlayStation 5 en 2020

Les jeux PS Store les plus téléchargés pour PlayStation 4 en 2020

