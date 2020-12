Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

En tant que marché, les États-Unis sont le territoire de Call of Duty et bien qu’il existe un secteur en désaccord avec le modèle de livraisons annuelles de la franchise, la réalité est qu’il se justifie par les bons résultats que chaque lancement apporte année après année. 2020 n’a pas été une exception, et Call of Duty: Black Ops Cold War s’est immédiatement positionné en première position des jeux les plus vendus dans ce pays.

Le rapport mensuel des ventes de jeux vidéo, gracieuseté de NPD Group et Mat Piscatella, où le grand moment de Switch et le succès de la PS5 ont été confirmés, a révélé la liste des titres les plus vendus de novembre et comment pourrait-il en être autrement, Call of Duty: Black Ops Cold War a pris la première place. Bien que ce ne soit pas une surprise, cela explique le succès de la franchise depuis plus d’une décennie puisque, comme le souligne Mat Piscatella, la dernière fois qu’un jeu Call of Duty n’était pas le jeu le plus vendu lors de son lancement, C’était en novembre 2007 lorsque Guitar Hero III: Legends of Rock a surpassé Call of Duty 4: Modern Warfare.

La dernière fois qu’un jeu Call of Duty n’était pas le jeu le plus vendu de son mois de lancement aux États-Unis remonte à novembre 2007, lorsque Guitar Hero III: Legends of Rock a devancé Call of Duty 4: Modern Warfare pour prendre le # 1 place sur les charts. – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 11 décembre 2020

Cela dit, Call of Duty: Black Ops Cold War est immédiatement devenu le jeu le plus vendu de novembre et le jeu le plus vendu de 2020. Il a pris la première place sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S et approuvé le succès que connaît la franchise depuis 13 ans.

US NPD SW – Call of Duty: Black Ops: Cold War était le jeu le plus vendu de novembre et devient instantanément le jeu le plus vendu de l’année 2020. Il se classe également premier sur les plates-formes PlayStation et Xbox pour le mois de novembre et YTD. pic.twitter.com/drEtYPbRYS – Mat Piscatella (@MatPiscatella) 11 décembre 2020

En revanche, Spider-Man: Miles Morales et Demon’s Souls, titres qui ont attiré l’attention pour être disponibles sur PS5, dans le second cas uniquement sur la nouvelle console Sony, ont été placés respectivement en troisième et dixième position. Dans le cas du titre d’Insomniac Games, il est devenu la deuxième meilleure sortie de jeu de super-héros aux États-Unis, seulement derrière Spider-Man de Marvel.

Les jeux les plus vendus de novembre aux États-Unis

Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin’s Creed: Valhalla Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 NBA 2K21 Hyrule Warriors: Age of Calamity Watch Dogs: Legion Animal Crossing: New Horizons FIFA 21 Demon’s Souls

