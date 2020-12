Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/12/2020 12h16

Activision a enfin révélé ce que l’on peut attendre de la Première saison de contenu pour Call of Duty: Guerre froide Black Ops, Mais l’annonce est également accompagnée de mauvaises nouvelles, à savoir que son lancement a dû être retardé de six jours et qu’il fera maintenant ses débuts jusqu’au 16 décembre 2020. Mais voyons exactement ce qu’il comprend.

Comme détaillé dans le blog de Appel du devoir, une nouvelle carte et un nouveau mode de jeu arrivent Call of Duty: Warzone, confirmant effectivement que le filtre précédemment filtré Île de la Renaissance c’est une réalité. En outre, plus de 30 armes de Opérations secrètes se joindra Warzone avec quelques variantes de Plans, et il semble que le Goulag il subira également un petit remodelage.

Pour la section multijoueur de Black Ops, Activision garantit qu’il y aura beaucoup plus de cartes, et l’une des plus populaires Black Ops 2 sera de retour: Raid. Le mode Gunfight 2v2 sera également présent avec quatre nouvelles cartes et un emplacement pour Fireteam sera également ajouté. Voici un extrait de la publication officielle:

«Faites de la place sur votre plateau Armurier pour toutes les armes gratuites et préparez-vous pour les nouveaux modes Zombie, les Season Challengers et le système complet de prestige saisonnier inter-génération, avec jusqu’à mille niveaux à parcourir. C’est une quantité sans précédent de nouveau contenu et les équipes se préparent déjà pour le plus grand lancement d’une première saison. »

Rodolfo Léon

