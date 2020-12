L’un des grands coupables du succès qui continue aujourd’hui d’avoir COD Warzone, et encore plus avec l’intégration récente de Black Ops Guerre froide et guerre moderne, sont les événements saisonniers qu’Activision renouvelle pour divertir les joueurs. La variété des défis, des missions et des œufs de Pâques à compléter dans le Bataille royale entretient la curiosité de ses utilisateurs, qui souhaitent continuer à élargir leur arsenal d’armes, d’autocollants, d’emblèmes et d’opérateurs.

Celui qui attire actuellement le plus l’attention des joueurs, C’est le nouvel œuf de Pâques de l’île de la Renaissance, appartenant à la saison 1 de Black Ops Cold War Warzone, qui offre la possibilité d’obtenir un nouveau projet d’armes légendaires.

Étapes à suivre pour faire l’œuf de Pâques:

Trouvez l’une des boîtes avec 3 photographies dispersées sur la carte Allez aux emplacements des images Notez les numéros que vous trouverez à ces endroits. Commandez tous les chiffres. Pour cela, vous devez prendre en compte le script qui accompagne les nombres. Exemple: (111-, 111, -111) Accédez à l’emplacement de la porte jaune Entrez le code et attendez que le bunker s’ouvre

Que déverrouillerez-vous à l’intérieur du bunker?

En accédant, en plus du butin légendaire du jeu lui-même, vous aurez accès au projet d’armes légendaire Red Room. Il s’agit d’un Milano 821, l’un des SMG les plus puissants du jeu aujourd’hui. Voici comment ce projet d’arme appelé Red Room est configuré:

Viseur: Microflex LED Museau: Silencieux monolithique Crosse: Marathon Crosse Couplage: Mercenary Grip Munitions: Chargeur à tambour à 45 coups