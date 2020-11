En fin de semaine dernière, au milieu de toute l’intensité de la couverture de l’arrivée de la nouvelle génération de consoles, nos amis d’Activision nous ont donné le code de test pour Call of Duty: Guerre froide Black Ops, nouvel opus de la populaire franchise qui, bien sûr, promet beaucoup pour de nombreuses raisons. En raison de la compatibilité du jeu avec les fonctionnalités spéciales du DualSense, nous avons décidé de jouer à la version de PS5, qui présente plusieurs bogues extrêmement étranges et ennuyeux que nous considérons comme importants de vous mentionner, car au moins d’après notre expérience, ils ont eu une solution.

Avant de commencer à vous parler de mon expérience, je pense qu’il est important de souligner que Je ne peux parler que pour la version PS5. Je n’ai aucune idée si les mêmes problèmes se produisent dans des choses comme les versions Next Gen sur Xbox. Je le répète, cela ne correspond qu’à Guerre froide dans le PS5.

Le désordre des licences numériques

Ok, maintenant oui. Après avoir utilisé le code que je vous dis de commencer à travailler sur l’avis et le contenu à ce sujet Call of Duty: Guerre froide Black Ops, J’ai remarqué que dans les rangées de téléchargement et d’accueil de la console, l’icône du jeu est apparue avec la légende de “PS4” à côté de votre nom. Dans le PS5, jeux qui sont des versions de PS5, ils n’ont pas cette légende que j’ai mentionnée, indiquant qu’ils sont précisément de PS5. D’un autre côté, si vous installez un jeu de PS4, il sera indiqué à côté de son nom qu’il s’agit d’une version de PS4. Je sais que tout cela peut paraître évident, mais vous ne pouvez pas imaginer les questions qui nous sont venues ces derniers jours sur les nouvelles consoles.

Poursuivant mon histoire, voyant cela, je savais que quelque chose n’allait pas. D’abord, je vous dis que la seule façon d’acheter Call of Duty: Guerre froide Black Ops pour PS5 numériquement, c’est grâce à un produit appelé Bundle inter-génération, qui pour 69,99 $ vous donne à la fois la version de PS4, comme PS5. Oui, même si vous n’avez pas l’intention de jouer à la version de PS4, ils vous font l’acheter. De toute évidence, le code que nous avons reçu provenait uniquement de cet appel Bundle inter-génération, qui, pour une raison étrange, abaisse la version de PS4, même si vous êtes dans un PS5.

J’ai commencé à chercher partout et rien. D’après ma librairie et le PlayStation Store, je ne possédais que la version de PS4 et si je voulais celui de PS5, Je devais payer la différence de 10 $ – la version de PS4 Il en coûte 59,99 $. Attention, cela s’est produit malgré le fait que j’avais racheté le code d’un Bundle inter-génération. J’ai ensuite contacté le représentant Activision de notre région, qui m’a gentiment fourni un autre code. Je vais l’installer dans mon compte et à ma grande surprise, il a accepté. Je suis retourné au magasin, j’ai ouvert les options de téléchargement du jeu et enfin il y avait la version de PS5 prêt à être téléchargé. Oui, pour télécharger la version de PS5 Vous devez demander manuellement à la console de télécharger cette version, sinon, elle téléchargera automatiquement la version de PS4 comme je vous l’ai déjà dit.

La chose ne s’est pas arrêtée là. Après avoir joué quelques heures, j’ai décidé de terminer ma journée pour aller me reposer en éteignant le PS5. Le lendemain matin, j’allume la console et à nouveau, à côté du nom, l’icône de Call of Duty: Guerre froide Black Ops la légende de “PS4». Bon sang. Dans ma liste de jeux installés dans les options de stockage de la console, la version de PS5 du jeu, mais dans la librairie, il n’y avait que le PS4, qui d’ailleurs, m’a demandé de télécharger pour jouer. Il n’y avait tout simplement aucun moyen d’exécuter la version de PS5. Lorsque vous vous rendez à nouveau dans la boutique pour vous demander de télécharger la version de PS5 Pour voir ce qui s’est passé, il m’a encore dit qu’il n’avait que le PS4 et que pour débloquer la Next Gen, j’ai dû payer le supplément que j’ai mentionné. Ensuite, j’ai supprimé le jeu des options de stockage, j’ai arrêté la console et essayé à nouveau. Surprise, encore une fois j’ai pu télécharger la version de PS5.

Pour le moment, cela ne m’a pas posé à nouveau ce problème très ennuyeux, mais il est clair pour moi que la manière dont les licences de cette version spécifique du jeu sont vérifiées est un véritable désastre. Je ne comprends pas pourquoi si vous êtes dans un PS5, vous avez la possibilité de télécharger la PS4. Ce devrait être celui de votre console et c’est tout.

Vibration désactivée

Mais bon, mes mésaventures avec Call of Duty: Guerre froide Black Ops dans PS5 ils ne se sont pas arrêtés là. Après avoir joué quelques missions et été très surpris de voir comment le jeu repose sur la vibration haptique et les déclencheurs adaptatifs du DualSense, j’ai décidé d’explorer un peu les options du jeu. Dans Audio, j’ai remarqué qu’il était possible de désactiver complètement le chat vocal pour le multijoueur, une chose que je n’ai pas hésité à faire tout de suite, car je ne supporte tout simplement pas les cris et les mots que les joueurs de Call of Duty utilisent habituellement lorsqu’ils sont dans leur habitat naturel. . Quel erreur. La vibration du contrôleur avait complètement disparu Parce que? Regarde ce qui m’est arrivé.

La première chose que j’ai faite a été de penser que quelque chose s’était déplacé des options du jeu, car il est possible à partir de là de désactiver les fonctions du DualSense. Rien. La vibration et les déclencheurs étaient allumés. Étape suivante, vérifiez les options de la console. Rien non plus. Les deux fonctionnalités fonctionnent. Est-ce un bug sous mon contrôle? Mon deuxième DualSense n’a pas vibré dans Guerre froide et ils fonctionnent tous les deux parfaitement avec les autres jeux. Conclusion, il s’agit clairement d’un problème de Appel du devoir. Après avoir cassé la noix de coco sur ce qui aurait pu arriver, j’ai décidé d’aller sur Reddit pour voir si quelqu’un d’autre avait ce gros petit problème et qu’en pensez-vous, c’est vrai.

Vous souvenez-vous que je vous ai dit qu’après ma première session, j’ai décidé de désactiver le chat vocal à partir des options audio de Call of Duty: Guerre froide Black Ops? Eh bien, il s’avère que c’était une grosse erreur, eh bien cela génère un bug qui désactive complètement la vibration du contrôleur. Oui, si étrange et inexplicable. La bonne chose est que le problème est résolu simplement en activant le chat susmentionné. Pourquoi cela arrive-t-il? Il y a clairement un bug dans le code du jeu qui, nous l’espérons, pourra être corrigé bientôt.

Être l’un des premiers utilisateurs de toute technologie grand public a toujours des inconvénients, mais l’expérience spécifique que j’ai eue avec Call of Duty: Guerre froide Black Ops dans le PS5, cela a été particulièrement ennuyeux. Attention, je ne parle pas ici du jeu en tant que tel, nous le ferons plus tard, il m’a semblé important de partager ça avec vous seulement au cas où vous seriez dans la même situation et ne sauriez pas comment y remédier.