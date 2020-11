Call of Duty: Guerre froide Black Ops Il est sorti le vendredi 13, juste à temps pour profiter des nouvelles consoles. Cependant, il semble que certaines personnes qui possèdent une PS5 jouent à la version PS4 sans s’en rendre compte. Si vous vous trouvez dans cette situation, nous vous expliquons ici comment résoudre le problème.

Selon Eurogamer, plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes avec le package cross-gen et l’édition Ultimiate de CoD: Black Ops Cold War, qui incluent tous deux les versions PS4 et PS5. De cette façon, certains joueurs ont indiqué qu’ils n’avaient accès qu’à la version de la génération précédente, et non à la nouvelle.

Lors de l’achat du jeu sur le PlayStation Store, les joueurs ont la possibilité de télécharger des parties spécifiques, telles que la campagne, le multijoueur, etc. Cependant, lors du choix de l’option de tout télécharger, le jeu sélectionne la version PS4 comme principale pour ceux qui envisagent de profiter de cette expérience sur PS5.

En réponse à ce problème, Activision a partagé une liste de cinq étapes pour résoudre ce problème:

-Sélectionnez le jeu dans le menu.

-Faites glisser vers le bas et recherchez l’option “Play”.

-Sélectionnez les 3 points et ouvrez le menu.

-Sélectionnez «PS5 | Terminé | Call of Duty: Black Ops Cold War ».

-Démarrez le jeu et profitez-en!

De même, certains utilisateurs ont mentionné que Lors de la suppression de la version PS4, sans que la version PS5 soit installée, cela provoque une erreur, ce qui vous empêche de télécharger le jeu PS5. Pour résoudre ce problème, une réinitialisation d’usine est requise. Espérons qu’un correctif qui résout ce problème de manière plus efficace est en route.

Sur des sujets connexes, le correctif nouvelle génération de Call of Duty: Warzone est maintenant disponible. De même, CoD: Black Ops Cald War pèse 40 Go de plus sur PS5 et Xbox Series X | S.

Via: Eurogamer