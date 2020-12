Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La relation entre PlayStation et Call of Duty a été très étroite ces dernières années et avec l’arrivée de la PS5 et les débuts de Black Ops Cold War sur cette console, on s’attend à ce qu’à un moment donné, une version de Call of Duty: Modern Warfare soit disponible. , un titre qui a joui d’une grande popularité et plus encore pour son lien avec Warzone. Eh bien, il semble que cela pourrait être révélé bientôt en fonction de la découverte d’un joueur.

Selon les informations de ComicBook, une version de Call of Duty: Modern Warfare pourrait bientôt arriver sur PlayStation 5, ceci selon une capture réalisée par un joueur ayant montré le jeu en question répertorié dans l’interface utilisateur de la console. Comme vous le verrez sur l’image, le menu de la console fait référence au jeu dans sa version de PS4, par tous connus, et à celle de PS5 qui jusqu’à présent n’a pas été confirmée.

Modern Warfare a vu la liste d’une version # PS5 dans l’interface utilisateur de la console. Prochaine mise à jour de génération bientôt? (crédit u / asjonesy99) pic.twitter.com/2qC4b2pzmE – Okami (@ Okami13_) 1 décembre 2020

Bien que cela puisse être l’avertissement de la prochaine arrivée de Call of Duty: Modern Warfare sur PS5, ni Activision, ni Infinity Ward, n’ont mentionné quoi que ce soit à ce sujet, même s’il ne serait pas surprenant qu’un jeu sorti seulement en 2019 atteigne le nouveau Console Sony avec des améliorations pertinentes.

Call of Duty: Modern Warfare est disponible sur PS4, Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives.

