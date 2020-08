La saga Call of Duty revient à la crête de la vague. Après un léger ralentissement des joueurs pendant la saison 4, les joueurs ont regagné l’intérêt pour Call of Duty Modern Warfare et Warzone avec l’arrivée début août de la saison 5. Et récente Black Ops: annonces de la guerre froide, avec l’événement de révéler via Warzone, n’ont fait qu’accroître cet intérêt.

Le titre d’Activision, qui a déjà reçu un important Patch de 10 Go il y a quelques jours, avec l’ajout des Jeux d’été, il est à nouveau mis à jour avec un plus petit pour résoudre les problèmes de performances. Infinity Ward elle-même l’a fait connaître via son profil Twitter officiel:

Divers correctifs à la liste de lecture Know Your History Correction d’un bug lors de la sélection d’un charme ou d’un autocollant Correction d’un problème avec la boutique en jeu après la précommande de Black Ops Cold War

La société reste concentrée sur l’offre du meilleur service pour les joueurs, connaissant la grande popularité et l’énorme masse d’utilisateurs qui a réussi à rassembler tant de choses dans Modern Warfare, comme dans Warzone, un mode de jeu qui prolongera sa durée de vie aux tranches ultérieures de la saga, comme prévu Call of Duty Black Ops: Guerre froide, suite directe du jeu sorti en 2010.