Par Stephany Nunneley,

Mardi 8 septembre 2020 21:19 GMT

Colin Kaepernick est revenu à un match de Madden pour la première fois depuis la saison 2016.

EA a annoncé que Colin Kaepernick était de retour pour Madden 21 en tant que quarterback agent libre.

La nouvelle a été annoncée aujourd’hui sur Twitter par le compte officiel Madden.

pic.twitter.com/R2agq5B64p – Madden NFL 21 (@EAMaddenNFL) 8 septembre 2020

Kaepernick est un agent libre depuis la fin de 2016 et est un activiste politique connu pour s’être agenouillé pendant l’hymne national.

« Colin Kaepernick est l’un des meilleurs agents libres du football et un quart-arrière de premier plan. » L’équipe d’EA SPORTS, ainsi que des millions de fans de Madden NFL, veulent le revoir dans notre jeu. Nous avons eu une longue relation avec Colin via Madden NFL et avons travaillé sur nos erreurs de bande-son passées.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Activez JavaScript pour vous inscrire à notre newsletter

«Sachant que nos expériences EA SPORTS sont des plates-formes que les joueurs peuvent créer, nous voulons faire de Madden NFL un endroit qui reflète la position et le talent de Colin, le classe comme un QB de départ et permet à nos fans d’exprimer leurs espoirs pour l’avenir du football. Nous avons travaillé avec Colin pour rendre cela possible, et nous sommes ravis de vous le présenter à tous aujourd’hui.

«À partir d’aujourd’hui dans Madden NFL 21, les fans peuvent mettre Colin Kaepernick à la tête de n’importe quelle équipe de la NFL en mode Franchise, ainsi que jouer avec lui dans Play Now. Nous avons hâte de voir Colin dans les équipes de Madden NFL partout.

Pour célébrer son retour dans la franchise, Madden NFL 21 sera gratuit du jeudi 10 septembre au dimanche 13 septembre.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de vente au détail en ligne. Si vous cliquez sur l’un d’eux et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

12-20

SEPTEMBRE

2020

AU MONDE

LE PLUS GRAND NUMÉRIQUE

ÉVÉNEMENT DE JEUX

Nouveaux jeux | Panneaux | Jouons | Aperçu de l’industrie | Tournois Esports | Livestreams | Jeux de table | Merch exclusif | Plus!