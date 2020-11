Mediatonic a officiellement annoncé la collaboration.

L’un des jeux de l’année est Fall Guys: Ultimate Knockout. le fête-royale de Médiatonique Ce fut un grand succès, concentrant des milliers de joueurs à travers le monde, et le désir des marques ou d’autres jeux d’entrer dans le titre à travers des costumes ou des skins est devenu presque malsain. Maintenant, Fall Guys a officiellement annoncé le collaboration avec Untitled Goose Game.

Cette collaboration était déjà avancée cette semaine comme nous vous l’avons dit, mais c’est maintenant que nous avons le détails officiels. Le costume d’oie est fait pour acheter dans la boutique en jeu et sera disponible dans les prochains jours. Cette nouvelle tenue se compose de Deux parties, la tête et le corps, et ont un coût de 5 couronnes chacun, vous aurez donc besoin 10 couronnes pour faire l’oie.

Le meilleur de tous, la collaboration ça ne s’arrête pas là. Mediatonic a annoncé qu’il inclurait également plus tard, à une date encore à préciser, deux autres costumes tirés directement de ce jeu fou. Nous pouvons nous habiller dans deux des voisins du jeu vidéo, dont le célèbre jardinier. Comme si tout cela ne suffisait pas, il faut aussi ajouter l’ajout de Émoticône “Honk”, pour sonner aussi comme l’oie.

Ces combinaisons s’ajoutent aux skins Sonic et Godzilla, les derniers ajouts au jeu, qui a bien sûr déjà un garde-robe la plus curieuse. Le jeu vidéo Mediatonic est dans la deuxième saison et, comme nous l’avons mentionné, il a été un total Succès. Cette semaine, nous avons appris que le titre a vendu plus de 10 millions de jeux sur Steam uniquement.

En savoir plus sur: Fall Guys, Fall Guys: Ultimate Knockout, Mediatonic et Untitled Goose Game.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');