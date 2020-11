C’est très récemment que la nouvelle console Sony a été mise en vente et c’est indéniable le grand succès commercial qu’elle a eu dès le premier jour. Après tout, il y a beaucoup d’aventures à vivre avec cette console et, bien sûr, de nombreux jeux qui ont été adaptés pour donner leur meilleure version sur la console, ce que nous indiquons bien dans notre revue PlayStation 5.

Mais l’un des points qui attire le plus l’attention de cette nouvelle génération est l’arrivée de PS Plus Collection, le nouveau service qui offre la possibilité d’obtenir les jeux qui ont marqué la génération avec PlayStation 4. Bien sûr, malgré cette grande révolution, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, n’est toujours pas très clair sur l’avenir de ce service, comme indiqué dans votre entretien avec GQ.

DualSense pour PS5 | Sony

Indique que, pour le moment, ils vont attendre comment le monde reçoit la collection PS Plus. Autrement dit, ils évalueront quels jeux sont joués, quand ils sont joués et à partir de là, ils prendront des décisions. Ils pensent qu’il a le potentiel d’être un excellent outil d’acquisition d’utilisateurs et on pourrait même dire que, si vous n’avez pas acheté de PS4, mais que vous possédez une PS5, grâce à cette collection, vous avez également pu acquérir une console de génération précédente.

Malheureusement, cette réponse ne laisse rien de clair et nous obligera à attendre un peu plus longtemps pour savoir exactement ce que l’entreprise fera du service, où elle ira de l’avant. En attendant, nous vous rappelons que la PlayStation 5 est désormais disponible et qu’elle bénéficie non seulement de l’utilisation de la collection PS Plus, mais également de la présence de PS Now et de ses jeux de lancement.