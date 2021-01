Les propriétaires de jeux sur Xbox One recevront la version optimisée gratuitement via Smart Delivery.

SNK annonce la date de sortie de Samurai Shodown sur Xbox Series X et S.Nous parlons de la version améliorée du jeu de combat pour la nouvelle génération de consoles, qui après ses débuts sur Xbox One en 2019, fera le saut vers la nouvelle Xbox Series X (et sa sœur Xbox Series S) dans quelques mois: la 16 mars de 2021. Un lancement qui sera également accompagné d’une édition physique de Koch Media.

Comme indiqué par les responsables dans le communiqué de presse, Samurai Shodown vous permettra de jouer à 120 FPS sur Xbox Series X, sans préciser si ce mode sera également disponible en Series S, qui promet d’offrir quelques combats plus fluide que jamais, et avec toute l’émotion de toujours. Bien sûr, le jeu utilisera le système Xbox Smart Delivery, donc tous ceux qui l’ont déjà sur Xbox One recevront gratuitement cette version optimisée. Et ils conserveront également tous les DLC acquis à ce jour.

Si vous faites partie de ces acteurs qui préconisent toujours le format physique, soit par habitude, soit en collectionnant, nous apportons de bonnes nouvelles. L’édition physique de Samurai Shodown comprendra le Season Pass 1 du jeu, avec quatre combattants et un costume, ainsi que le nouveau personnage Cham Cham rejoignant le jeu dans un futur DLC. Cette édition physique sera disponible en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Océanie le même jour de lancement du jeu.

Situé trois ans avant le jeu original, au Japon du 18ème siècle, Samurai Shodown a ramené la saga mythique de SNK avec une adaptation “dotée de beaucoup de personnalité qui se démarque pour proposer un très profond et bourré de techniques avancées»explique notre collègue Sergio Martín dans son analyse de Samurai Shodown. Dans quelques mois, vous pourrez également le tester sur ces consoles dont nous avons parlé dans notre analyse de la Xbox Series X et S.

