Un nouveau week-end de plaisir sans frais supplémentaires où des nouvelles viennent également sur Xbox Game Pass.

Royaumes d’Amalur: Reckoning.

Microsoft récupère un week-end de plus son Journées de jeu gratuites (ou Free Play Days) avec un trio de propositions assez intéressantes et pour différents palais. Ce sera trois jours de plaisir où il y aura du temps pour la lutte, le rôle et l’action.

Le premier des trois jeux vidéo que nous trouvons dans cette action souscrits aux utilisateurs Xbox Live Gold est Champs de bataille WWE 2K, une approche de la franchise de lutte américaine d’une manière plus insouciante que d’habitude dans la série, permettant aux joueurs de choisir parmi un grand nombre de combattants pour participer à des matchs d’arcade jamais vus, rapides, intenses et amusants.

Royaumes d’Amalur: Reckoning était dans l’actualité ce mardi pour avoir annoncé et daté son lancement sur Nintendo Switch, et ce sera ce week-end permettant également son accès aux utilisateurs de Xbox Live Gold, un classique du genre remasterisé à la nouvelle époque pour Xbox One avec de meilleurs graphismes et un gameplay optimisé, une bonne occasion de profiter de batailles intenses et personnalisables.

Pour finir on trouve aussi Point d’arrêt de Tom Clancy’s Ghost Recon, qui en fait peut également être apprécié sur d’autres plateformes. Ubisoft offre aux utilisateurs de consoles Microsoft une nouvelle opportunité d’essayer cette proposition d’action-shooter à caractère militaire et à monde ouvert et avec une composante multijoueur. Plus précisément, la proposition peut être appréciée dans une coopérative pour quatre utilisateurs.

Quoi de neuf avec Xbox Game Pass en janvier

De nombreux utilisateurs Xbox Live Gold paient également pour Xbox Game Pass via l’abonnement Ultimate. Si vous faites partie de ces joueurs, le service a présenté cette semaine son actualité de janvier dont quatre titres sont déjà disponibles en téléchargement, dont trois activés sur Xbox One et Xbox Series X | S.

Plus d’informations sur: Xbox Live, Free Play Days, WWE 2K Battlegrounds, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning et Ghost Recon Breakpoint.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');