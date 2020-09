Beaucoup rêvent d’avoir dans leur bibliothèque Steam personnelle l’intégralité du catalogue de la plate-forme Valve, même si au final, entre les grands chefs-d’œuvre et les petits et énormes jeux médiocres, il n’y aurait pas le temps de tout essayer. La question est combien il serait difficile d’avoir accès à chaque jeu Qu’est-ce qui est disponible dans le catalogue si quelqu’un décide de l’acheter? Maintenant, la question a une réponse. Et ce n’est pas du tout bon marché.

Chenggang Wang a développé un site Web qui, à l’aide de l’API Steam, est capable d’analyser le prix des jeux, même s’il évolue au fil du temps, de les ajouter et d’obtenir une valeur finale, en dollars, du prix total de la bibliothèque Steam le cas échéant. l’utilisateur pensait commettre une telle folie. La quantité? Énorme, et cela compte tenu des offres que la plate-forme propose systématiquement pour de nombreux jeux disponibles, y compris certains des plus chers.

Le site Web, qui est disponible pour tous ceux qui veulent connaître la valeur totale du jeu, prend en compte le prix à tout moment, mais uniquement en dollars et uniquement pour la région des États-Unis, de sorte que la valeur totale du jeu peut varient en fonction de la région et du moment de l’achat.

Le prix du catalogue Steam: plus d’un demi-million de dollars

Compte tenu de ces prix, actuellement, le coût d’achat de chacun des jeux disponibles sur Steam aux États-Unis est 521909,63 $ en tenant compte des remises actives de la plate-forme. Si vous les achetez tous à leur prix normal, la facture augmente un peu plus, mais pas beaucoup: 537 192,37 $.

Le graphique supérieur, qui montre la variation de prix, permet de voir plus clairement comment les périodes de vente affectent les prix généraux de la plateforme, qui dans le dernier juillet a montré un coût total d’un peu plus de 333000 $, soit une réduction de plus. 200 000 dollars par rapport aux prix officiels.

Un prix aussi élevé que le temps qu’il faudrait à un utilisateur pour simplement essayer tous les jeux disponibles, et encore moins pour les terminer chacun des jeux actuellement proposés par Steam au sein de sa plate-forme, le plus peuplé de tous ceux disponibles sur le marché de Jeux vidéo PC.

