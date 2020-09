Vapeur Il fait partie des joueurs sur PC depuis des années. La plateforme créée par Valve pour lutter contre le piratage est aujourd’hui la plus utilisée par les PCeros, et les raisons ne manquent pas à cela. Il abrite une énorme quantité de jeux vidéo, possède son propre forum pour chaque titre, ainsi que d’autres de nature plus générale. À tout cela, il faut ajouter le possibilité d’ajouter des captures d’écran, des réalisations, la personnalisation du profil et bien sûr, les offres. Ce sont ceux qui ont conduit Steam à une grande popularité puisque pour seulement quelques euros, nous pouvons considérablement agrandir notre bibliothèque de jeux.

Si vous avez été dans Vapeur vous avez vu votre bibliothèque grandir petit à petit, non? Il n’est pas rare d’utiliser des fonctions telles que «ajouter à la liste de souhaits» et ainsi profiter d’éventuelles remises à l’avenir, ou d’avoir un rappel de la sortie du titre que vous attendez. Cependant, au-delà de savoir le prix auquel votre bibliothèque est évaluée, vous êtes-vous déjà demandé combien il en coûterait pour acheter chacun des jeux Steam?

Quelqu’un l’a déjà fait, calmez-vous et nous allons vous montrer le résultat. La toile Acheter tous les jeux Steam Il a été créé par Chenggang Wang, un utilisateur qui, comme vous, s’est également posé cette mystérieuse question. Sa page analyse en permanence la plateforme Steam, à chaque nouveau lancement et donc la valeur que le magasin accumule en termes de jeux vidéo.

Le coût d’achat de tous les jeux qui composent Steam, ainsi que l’ajout des différents DLC qui composent les titres, s’élève à un chiffre non négligeable de 538 000 $, Il n’y a rien. Plus d’un demi-million de dollars seulement à la portée de très peu qui, certes, pourraient augmenter en quelques mois avec l’introduction de nouveaux titres.