Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/11/2020 8h10

À l’origine, Le moyen c’était l’un des jeux les plus attendus de 2020 pour tous les utilisateurs de Xbox et de PC. Cependant, le jeu a souffert d’un retard et sera désormais disponible jusqu’au début de 2021. Maintenant, il semble que cette attente en vaudra la peine, car Bloober Team, les développeurs, assurent que ce sera un excellent jeu, et Ils ont révélé quelques détails intéressants, comme la durée du titre.

Dans une récente interview avec GamingBolt, Jacek Zieba, le producteur de cette pièce, a révélé que Le Medium dure entre 8 et 10 heures. Bien que cela ne semble pas beaucoup par rapport à d’autres titres, c’est en fait une bonne moyenne en ce qui concerne les jeux d’horreur.

De même, Zeiba a parlé de la double réalité, une mécanique qui nous permet d’explorer deux plans existentiels différents d’un lieu. Dans son entretien, il a mentionné que cela ne couvre qu’environ 33% de l’expérience totale. Voici ce qu’il a commenté:

«Le jeu n’utilise pas tout le temps la double réalité, et les joueurs peuvent s’attendre à y jouer pendant environ 33% de l’aventure, tandis que le reste du jeu se déroule dans une seule réalité, que ce soit dans le monde réel ou dans le monde. le monde des esprits. Ceci est fait pour surprendre constamment les joueurs quant au monde dans lequel ils se trouvent en ce moment, et cherche également à offrir de nouveaux défis. Comment les joueurs peuvent-ils utiliser le monde à leur avantage? Le joueur pourra voyager du monde réel au monde spirituel dans des endroits spécifiques. Il ne sera possible d’alterner à aucun moment, puisque le jeu est conçu de telle manière que les nouvelles mécaniques se découvrent dans leurs propres réalités, ainsi que les combinent pendant les phases duales ».

C’est sans aucun doute l’une des raisons d’attendre l’arrivée de The Medium. Nous vous rappelons que Ce jeu sera disponible sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC le 28 janvier 2021.

Via: Gaming Bolt

Kingdom Hearts: Melody of Memory – Nous vous dirons si cela en vaut la peine

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.