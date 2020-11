Un joueur DOTA 2 a été celui qui a généré le plus de revenus professionnellement. Il a dépassé vos revenus antérieurs de 110,00%.

L’une des questions les plus récurrentes sur monde de l’esport il s’agit du salaire des joueurs. Un aspect relatif qui ne transcende généralement pas clairement, même si, comme dans le sport réel, les figures des joueurs les plus populaires ont tendance à transcender. C’est le cas de JerAx, un joueur professionnel de DOTA 2 qui a réalisé sa meilleure année en 2019, inscrivant des chiffres 11000% plus élevés que l’année précédente.

DOTA 2 est l’un des esports les plus populairesActif depuis 2013 et, bien que sa carrière ait connu des hauts et des bas, Jesse vainikka, qui est son vrai nom, a gagné 3,16 millions de dollars en 2019 en compétition dans le domaine de l’e-sport, en ajoutant au chiffre son salaire lui-même, en plus des accords de parrainage. Un chiffre qui, selon les données publiées par FandomSpot, équivaudrait à 190 000 dollars par mois. Quelques chiffres exorbitants qui sont aussi un échantillon de tout ce qui génère le panorama des sports électroniques.

Le support qui fournit ces données sur le salaire de JerAx fait l’étrange comparaison à cet égard, indiquant qu’avec ces chiffres, seuls J’aurais besoin de travailler trois jours pour égaler les gains totaux d’un caissier pour une année entière.

Après une carrière plus qu’enrichissante, JerAx a annoncé son retrait début 2020 après avoir déclaré qu’il était “fatigué de toujours essayer de rivaliser, c’est quelque chose qui entre en conflit avec ma façon de penser, comment j’agis et qui je suis”. Depuis, l’ancien joueur d’esports a diffusé des matchs de Valorant et Dota 2 lui-même sur sa chaîne Twitch.

En savoir plus: Dota 2 et eSports.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');