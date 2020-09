Le 10 novembre, les nouvelles consoles Microsoft débarqueront dans les magasins. Xbox Series S et Xbox série x aura un prix de 299 et 499 euros respectivement. S’il est vrai que nous connaissons déjà une grande partie des caractéristiques techniques des deux machines, il y a une question que beaucoup se posent aujourd’hui: combien pèsent les nouvelles consoles?

Comme Microsoft lui-même l’a rapporté via les pages officielles de ses plates-formes, nous connaissons déjà non seulement le poids de la Xbox Series S et de la Xbox Series X, mais également leurs dimensions. Ce qui, le modèle Xbox Series le moins cher aura un poids total de seulement 1,9 kg. Xbox série x, au contraire il est beaucoup plus lourd, atteignant jusqu’à 4,4 kg, presque un kilogramme de plus que la Xbox One X.

Un autre détail qui a transpiré est la référence à sa taille, tout est de préparer l’espace dans le salon, non? Xbox série x aura des dimensions de 15,1 cm de longueur x 15,1 cm de largeur x 30,1 cm de hauteur. Xbox Series S, il sera beaucoup plus petit: 6,5 cm de long x 15,1 cm de large x 27,5 cm de haut.

Enfin, grâce à l’initié Wario64, nous avons également pu connaître les boîtes que nous verrons dans les magasins, à la fois par rapport au modèle le moins cher et à la machine de nouvelle génération la plus puissante de Microsoft. Dans les deux cas, un style similaire à celui des versions S et X de la Xbox One est conservé.