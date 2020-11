Kalypso et Koch Media ont confirmé que le jeu légendaire de Pyro Studios arrivera sur Switch avant la fin de 2020.

La saga Commandos est l’une des plus représentatives de l’industrie espagnole du développement, c’est donc toujours une bonne nouvelle que le classique des studios pyro étendre à de nouveaux systèmes. Commandos 2 HD Remaster arrive sur Nintendo Switch ce Noël; plus précisément, il sera disponible à partir de 4 décembre et le premier gameplay mettant en scène le jeu en action sur la console hybride est sorti.

Commandos 2 HD Remaster arrive sur Nintendo Switch le 4 décembreComme les versions publiées dans le reste des systèmes, le jeu présente un remodelage haute définition à partir du travail original, avec des tutoriels adaptés, des missions pour une campagne dans laquelle nous devrons faire ressortir le côté plus tactique en fonction des compétences de notre équipe et d’un jeu qui a marqué un jalon. Le jeu aura un support optimisé pour jouer en utilisant le Joy-con ou même pour lui Contrôleur Pro de Nintendo Switch.

Kalypso Media et le développeur Raylight Games sont responsables de l’adaptation de l’un des Jeux de stratégie mieux connu dans le monde, et ceux qui ont choisi d’apporter une adaptation du deuxième opus pour entretenir la flamme de la saga après l’acquisition de la licence.

En janvier dernier, Commandos 2 HD Remaster est arrivé à PS4, Xbox One et PC dans une adaptation qui maintient le type et respecte l’essence de l’original, que nous avons noté 7,0 dans notre analyse. Désormais, les propriétaires de Nintendo Switch peuvent en profiter n’importe où.

