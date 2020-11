Fans de jeux de stratégie en temps réel Ils connaîtront sans aucun doute la saga Commandos, l’un des plus grands succès internationaux d’un studio espagnol, Pyro Studios de Madrid. Désormais, la remasterisation de l’un de ses jeux, Commandos 2, sorti en 2001, met une date sur Nintendo Switch, après avoir parcouru les autres consoles.

Koch Media sera chargé d’apporter ce remaster en Espagne, développé par Raylight Studios et édité par Kalypso Media. Être 4 décembre lorsqu’il arrive sur notre console, avec un support optimisé pour le Joy-Con ou le contrôleur Pro de la console.

Remorque Remaster Commandos 2 HD pour Nintendo Switch

Nous ne connaissons pas le prix de la version Switch, bien que sur Steam cela coûte 19,99 euros. Selon la bande-annonce, il semble qu’il y aura une version physique.

Commandos 2 HD Remaster met à jour l’expérience de l’original, Commandos 2 Men of Courage, en haute définition et avec des commandes, une interface et des tutoriels repensés. Vous prendrez le contrôle d’un groupe de commandos d’élite s’aventurant en territoire ennemi lors de missions de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura des effets météorologiques qui affecteront l’état de nos commandos, et nous aurons de nombreuses armes et véhicules à tester.

Bien sûr, pour l’instant, seuls Commandos 2 arriveront, et non prétoriens HD, un autre remaster du jeu de Pyro similaire dans le gameplay à Commandos, mais situé dans l’Empire romain. Dans les autres consoles, les deux jeux sont arrivés en même temps dans le même pack physique, mais sur Switch il semble qu’il va falloir attendre encore un peu …

