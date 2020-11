Scott Cawthon, le créateur de la série, l’a confirmé via reddit.

Fans du genre la terreur et de la série de jeux vidéo Five Nights at Freddy ont de la chance. Votre créateur, Scott Cawthon, a confirmé via reddit que tout est enfin prêt pour commencer le tournage du film basé sur cette saga. L’enregistrement commencera dans printemps 2021 si tout va bien, mais quand même nous ne savons pas quand il pourrait sortir en salles.

Cawthon a fait un curieux et drôle post sur reddit, où il commence par dire qu’il n’a que mauvaises nouvelles en ce qui concerne le film, quelque chose qui n’est pas vraiment comme ça. Dans le texte, le créateur de la franchise commente des aspects de différents scripts qui, lui et d’autres personnes, ont écrit et mis au rebut. Enfin, terminez le message en annonçant le projet qu’ils ont choisi et annoncez le date de début de l’enregistrement.

La réalité est que la saga Five Nights at Freddy a transcendé le monde des jeux vidéo et sa conquête d’autres médias existe. De plus, il y a quelques années, nous vous avons dit que Cawthon avait exprimé son désir de agrandir encore plus l’univers, apportant également la franchise au grand écran. Après une si longue période de silence, les fans ont pensé que le projet serait annulé, mais cela ne l’a pas été.

Selon Cawthon, qui n’a donné que quelques indices sur le scénario final, le texte choisi “a le meilleurs morceaux de tous les scripts précédents, de tous les bons personnages, de toutes les bonnes motivations et de tous les bons paris. “Le créateur a déclaré que le script” est amusant, fait peur et il a une grande histoire centrale. “Le dernier jeu de la série était Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted et vous pouvez vous rappeler notre critique.

