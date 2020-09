Microsoft a d’abord cligné des yeux en dévoilant le prix de la Xbox Series X avant Sony avec la PS5. Cela a naturellement conduit les loyalistes impatients de Sony à vouloir connaître le coût de leur système de nouvelle génération, mais pour tous les autres, cela a mis tous les yeux sur Microsoft grâce à leurs frais plus que raisonnables. Non seulement cela, mais vous pouvez également pré-commander la Xbox Series X et S sur les paiements mensuels avec Game Pass Ultimate inclus.

Alors que beaucoup de gens attendent que Sony réponde au dernier mouvement de Microsoft dans le jeu d’échecs entre les deux, tout a été révélé sur la Xbox Series X, y compris l’emballage de vente au détail. Il appartient désormais à Sony de convaincre les joueurs occasionnels qu’ils sont l’option supérieure en matière de systèmes de nouvelle génération, mais les fidèles Xbox peuvent déjà envisager d’acheter leur matériel de nouvelle génération.

Vous découvrirez ci-dessous comment acheter les consoles Microsoft de nouvelle génération avec des paiements mensuels.

Xbox Tous les accès

Xbox All Access vous permet d’acheter la Xbox Series X ou S avec des paiements mensuels.

L’initiative Xbox All Access est disponible au Royaume-Uni et Microsoft a fourni une liste des pays éligibles et de leurs revendeurs.

Australie à Telstra

Le Canada aux EB Games

Danemark à Elgiganten

Finlande chez Gigantti

La France à la FNAC

La Nouvelle-Zélande chez Spark

Norvège à Elkjøp

Pologne chez Media Expert

Corée du Sud chez SK Telecom

Suède à Elgiganten

UK at GAME et Smyths Toys

États-Unis chez Best Buy, GameStop, Target, Microsoft Store et Walmart

Comment acheter la Xbox Series X avec des paiements mensuels

Vous pouvez acheter la Xbox Series X et S avec des paiements mensuels.

La Xbox Series X sera disponible avec des paiements mensuels de 28,99 £ / 34,99 $, tandis que la Xbox Series S sera de 20,99 £ / 24,99 $.

Smyths et GAME seront des magasins éligibles au Royaume-Uni, tandis que les États-Unis auront Best Buy, GameStop, Target, Walmart et même le Microsoft Store.

En plus d’obtenir la Xbox Series X ou S sur les paiements mensuels, vous recevrez également Game Pass Ultimate.

Cela vous permettra de profiter instantanément d’une bibliothèque de plus de 100 jeux magnifiques dès le premier jour.

Les Xbox Series X et S coûtent respectivement 449 £ / 499 $ et 249 £ / 299 $, et les paiements mensuels se dérouleront sur 18 mois.

Consultez les pages Web Microsoft All Access États-Unis et Royaume-Uni pour plus d’informations.