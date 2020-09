Articuno revient sur Pokémon pour une série de batailles de raid, ce qui signifie qu’il y a une grande chance d’attraper cet oiseau légendaire – à condition que vous puissiez trouver le bon compteur.

Lancé à l’origine dans la toute première génération de jeux Pokémon, Articuno est l’un des trois oiseaux légendaires de la région de Kanto et, par conséquent, l’un des Pokémon légendaires les plus connus (et les plus recherchés).

Articuno apparaîtra dans Five Star Raids du 18 septembre au 25 septembre, ce qui signifie que vous avez une semaine complète pour faire équipe avec des amis et essayer d’attraper ce Pokémon.

Comment attraper Articuno dans Pokémon Go

Articuno est un Pokémon de type Glace et Vol, ce qui signifie qu’il est particulièrement faible face aux attaques de type Rock. Il est également faible pour les mouvements de type Feu, Électrique et Acier, mais pour vraiment le frapper fort, vous voudrez utiliser Rock.

De gros Pokémon de type Rock trapu qui sont utiles contre Articuno. Pokémon Go a récemment organisé un événement spécial Unova, donc si vous avez suffisamment de Roggenrola Candy, vous pourriez avoir un Gigalith puissant qui sera parfait pour affronter un type Ice / Flying.

Soyez prudent, cependant, car certains types de roches, comme le Golem, font également partie du type de sol et sont faibles contre les attaques de glace d’Articuno. Vous voudrez également vous assurer que votre Pokémon de Type Rock n’utilise pas de mouvement de Type Sol, car ils ne peuvent pas du tout toucher les Pokémon de Type Volant.

Meilleurs compteurs pour les raids de l’Articuno

Selon Pokémon Go Hub, les meilleurs compteurs pour les raids Articuno sont:

Rampardos

Rhyperior

Terrakion

Tyranitar

Omastar

Cependant, ceux-ci ne sont aussi utiles que leur PC – si vous avez un Pokémon de type Rock plus fort, vous feriez mieux de l’utiliser. Contrairement à certains raids, il n’ya pas un seul Pokémon qui soit le plus performant contre Articuno, alors n’hésitez pas à jouer avec vos favoris.

Avec un peu de chance, le bon compteur et beaucoup d’aide de vos amis, vous pourrez vaincre Articuno pour avoir une chance de capturer l’oiseau légendaire.

