À mesure que la sortie de la Xbox Series X / Xbox Series S et de la PlayStation 5 se rapproche, une question en particulier devient de plus en plus pertinente: combien de titres de jeu en tant que service obtiennent des ports de nouvelle génération? Et, bien sûr, il y a le suivi: combien d’entre eux conserveront les centaines d’heures de données de sauvegarde que j’ai déjà investies dans le jeu?

Ci-dessous, nous examinons tous les principaux titres de jeu en tant que service qui reçoivent toujours de nouvelles baisses de contenu, des mises à jour et des correctifs de correctifs et indiquons s’ils obtiennent des ports de nouvelle génération. S’ils le sont (ou s’il y a une possibilité qu’ils le puissent), nous indiquons également s’ils prennent en charge le jeu croisé et la progression croisée. Nous vous indiquons également si vous devrez acheter à nouveau le jeu. Pour vous aider à trouver ce que vous cherchez, les jeux sont classés par ordre alphabétique.

Hymne

BioWare a annoncé qu’il prévoyait de donner une refonte complète au tireur de butin après le lancement rocheux d’Anthem, mais les ports de console de nouvelle génération n’ont pas été annoncés dans le cadre de ces plans. Nous supposons qu’Anthem 2.0 obtiendra les ports Xbox Series X / S et PS5, mais nous ne pouvons pas le savoir avec certitude – il pourrait rester sur le matériel de la génération actuelle, uniquement jouable sur la prochaine génération via une compatibilité ascendante. Sur les plates-formes de génération actuelle, Anthem ne prend pas en charge le jeu croisé ou la progression croisée.

Apex Legends

Respawn a déjà confirmé qu’Apex Legends bénéficiera d’un support cross-play et des ports Switch et mobiles. Cependant, le développeur n’a rien annoncé concernant la prochaine génération.

Comme Apex Legends est gratuit, les ports Xbox Series X / S et PS5 (s’ils existent) ne vous coûteront rien à télécharger. Cependant, il convient de noter qu’Apex Legends ne prend pas en charge la progression croisée, et Respawn n’a annoncé aucun plan pour changer cela.

Bord de saignement

Ninja Theory n’a pas annoncé comment il prévoyait de soutenir Bleeding Edge dans la prochaine génération de consoles. Cependant, en tant qu’exclusivité de la console Xbox First Party, il est probable que le jeu arrive sur Xbox Series X / S via Smart Delivery. Si c’est vrai, cela signifierait probablement aussi que vous n’aurez plus à payer pour cela (mais ce n’est pas une garantie). En l’état, vous n’aurez pas du tout à payer pour Bleeding Edge si vous êtes abonné au Xbox Game Pass. De plus, Bleeding Edge prend en charge le jeu croisé et la progression croisée.

Call Of Duty: Guerre moderne / Zone de guerre

Infinity Ward n’a pas annoncé de projet de porter Call of Duty: Modern Warfare vers la prochaine génération, ce qui est logique étant donné que Treyarch lance cette année un tout nouveau CoD, Call of Duty: Black Ops Cold War, qui sera publié pour les deux. Xbox Series X / S et PS5.

Cela dit, Call of Duty: Warzone obtiendra des ports de nouvelle génération, vous pourrez donc continuer à jouer au jeu Battle Royale sur Xbox Series X / S et PS5. Étant donné que les versions de la génération actuelle de Warzone sont gratuites, il est probable que les versions de nouvelle génération le seront également. Warzone propose déjà un jeu croisé et une progression croisée.

Destin 2

Bungie a confirmé que Destiny 2 obtiendrait les ports Xbox Series X / S et PS5 et que les joueurs actuels pourront passer gratuitement à la prochaine génération. Donc, si vous jouez sur Xbox One, vous pouvez passer à la Xbox Series X / S gratuitement et si vous jouez sur PS4, vous pouvez passer à la PS5 gratuitement.

Destiny 2 prend actuellement en charge la progression croisée et cela restera vrai pour les transitions de nouvelle génération. Si vous n’avez pas encore acheté Destiny 2, le jeu arrive sur Xbox Game Pass – y compris la prochaine extension, qui sortira le jour même du lancement de la Xbox Series X / S. Bien que Destiny 2 ne prenne actuellement pas en charge le jeu croisé, Bungie prévoit d’ajouter la fonctionnalité en 2021.

La Division 2

Ubisoft n’a annoncé aucun projet de portage de The Division 2 sur des consoles de nouvelle génération. Cependant, le jeu devrait toujours être jouable sur Xbox Series X / S et PlayStation 5 grâce à la rétrocompatibilité.

Dragon Ball FighterZ

Pour le moment, Arc System Works n’a pas dit si Dragon Ball FighterZ rééditera pour Xbox Series X / S et PS5, mais le jeu de combat bénéficie toujours d’une base de joueurs saine – il semble mûr pour le support de la compatibilité ascendante, surtout depuis le nouveau des personnages sont toujours en cours d’introduction.

Forza Horizon 4

Xbox a déjà annoncé un Forza Motorsport de nouvelle génération, donc Forza Horizon 4 pourrait ne pas avoir de port Xbox Series X / S. Au lieu de cela, le titre de première partie Xbox sera «mis à niveau» aux normes de la série Xbox via Smart Delivery. Si vous ne le possédez pas, vous pouvez télécharger le jeu sur Xbox Series X / S via Xbox Game Pass.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

5 choses que PS5 et Xbox X doivent résoudre | Génération suivante

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Fallout 76

Bethesda n’a confirmé que les ports de nouvelle génération pour Doom Eternal et The Elder Scrolls Online, mais s’est également engagée à offrir des mises à niveau gratuites pour tous ses autres jeux qui obtiendront finalement des ports de nouvelle génération. Donc, à condition que Fallout 76 soit l’un de ces jeux, vous n’aurez pas à le payer à nouveau lorsque vous jouez sur Xbox Series X / S et PS5.

FIFA 21

EA a confirmé que FIFA 21 ne prendrait pas en charge le jeu croisé, mais qu’il prendrait en charge la progression croisée entre les consoles actuelles et de nouvelle génération. Achetez le jeu sur PS4 et votre progression vous suivra sur PS5; même chose pour Xbox One et Xbox Series. La mise à niveau vers la prochaine génération sera également gratuite, mais uniquement à condition que vous vous en teniez à la même famille de consoles et que vous achetiez le jeu à une date spécifique.

Final Fantasy XIV

Aucun projet de nouvelle génération n’a été annoncé pour Final Fantasy XIV.

Pour l’honneur

Ubisoft prévoit d’intégrer le jeu croisé dans tous ses jeux PvP, qui incluent vraisemblablement For Honor. Cependant, le studio n’a annoncé aucun projet de nouvelle génération pour le jeu.

Fortnite

Epic Games a confirmé que les versions Xbox Series X / S et PS5 de Fortnite seront disponibles sur les lancements des deux consoles de nouvelle génération. Le jeu Battle Royale prend en charge le jeu croisé et la progression croisée (même entre les générations de console), vous permettant de continuer à jouer avec vos amis quel que soit l’endroit où vous installez votre boutique. Fortnite est également gratuit, vous n’avez donc pas à vous soucier de payer à nouveau pour le jeu lorsqu’il sortira sur la prochaine génération.

Mis à la terre

Obsidian n’a pas encore annoncé de plans de nouvelle génération pour Grounded, bien que le jeu soit un titre de première partie Xbox disponible via Xbox Game Pass. Ainsi, même si une version Xbox Series n’est pas faite, le jeu ne vous coûtera pas un autre centime si vous le possédez déjà (et pouvez profiter de la rétrocompatibilité de la Xbox Series) ou si vous possédez Game Pass et pouvez donc le télécharger. sur la série X / S dans le cadre de votre abonnement.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Comment obtenir le meilleur téléviseur pour PS5 et Xbox Series X, répartition de la Gamescom 2020 | Génération suivante

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

H1Z1: Battle Royale

On ne sait pas encore si H1Z1: Battle Royale obtiendra des ports de nouvelle génération.

Halo: la collection Master Chief

343 Industries travaille d’arrache-pied pour préparer Halo Infinite – le jeu Halo de nouvelle génération a été reporté à 2021. En attendant, vous pourrez jouer à Halo: The Master Chief Collection sur Series X / S via une rétrocompatibilité . Le jeu est également disponible via Xbox Game Pass, vous n’avez donc pas à le payer si vous êtes abonné.

Bien que Halo: MCC ait une progression croisée, il n’a pas encore de jeu croisé. La prise en charge du jeu croisé est cependant en préparation.

Hyper Scape

Selon SegmentNext, Hyper Scape d’Ubisoft sera jouable sur Xbox Series X / S et PS5 au lancement, bien que la version du jeu qui sera jouable sera la même que celle actuellement disponible sur Xbox One et PS4. C’est un libellé confus de la part d’Ubisoft qui ne permet pas de savoir si nous pouvons nous attendre à voir des ports de nouvelle génération complets qui ne sont que des copies du jeu de la génération actuelle ou que la Xbox Series et la PS5 prendront en charge la rétrocompatibilité avec la Xbox One d’Hyper Scape. et les versions PS4.

Quoi qu’il en soit, Hyper Scape prend en charge la progression croisée afin que vous puissiez emporter vos données avec vous à la prochaine génération si les ports Xbox Series X / S et PS5 sont libérés. Le jeu est également gratuit, vous n’avez donc pas à vous soucier de le payer à nouveau.

Madden NFL 21

Comme FIFA 21, Madden NFL 21 recevra des ports Xbox Series et PS5 qui prendront en charge à la fois le jeu croisé et la progression croisée avec les consoles de la génération actuelle. La mise à niveau vers la prochaine génération est également gratuite, mais uniquement si vous vous en tenez à la même famille de consoles et achetez le jeu à une date spécifique.

Les Avengers de Marvel

Marvel’s Avengers obtiendra des ports PS5 et Xbox Series X / S et vous pourrez passer gratuitement à la prochaine génération si vous possédez déjà le jeu. Vous devez avoir le jeu sur Xbox One pour passer à la Xbox Series X / S – il en va de même pour PS4 et PS5.

Bien que votre progression vous suivra dans la mise à niveau gratuite, Marvel’s Avengers ne prend pas en charge le jeu croisé ou la progression croisée. Ainsi, par exemple, si vous possédez le jeu sur PS4 et décidez d’acheter la version Xbox Series X / S, votre progression ne vous suivra pas.

Minecraft

Nous avons déjà vu à quoi ressemble Minecraft sur Xbox Series X / S – le traçage de rayons rend ce jeu beaucoup plus beau. La question de savoir si Minecraft obtient de véritables ports de nouvelle génération est toujours en suspens, mais les séries X et PS5 pourront jouer au jeu via une compatibilité ascendante.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Listes de souhaits de lancement de la gamme PS5 et Series X | Génération suivante

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

NBA 2K21

C’est bizarre, et pas dans le bon sens. NBA 2K21 aura des ports Xbox Series X / S et PS5 qui coûteront plus cher que les homologues de la génération actuelle (70 USD sur la prochaine génération contre 60 USD pour la génération actuelle). Et vous devrez payer ces 70 $ en plus des 60 $ que vous avez déjà dépensés car il n’y a pas de mise à niveau gratuite vers la prochaine génération à moins que vous n’achetiez l’édition Mamba Forever à 100 $ du jeu.

NBA 2K21 prend au moins en charge la progression croisée entre les générations, de sorte que vous ne perdrez pas votre progression lors du passage de Xbox One / PS4 à Xbox Series / PS5. Mais si vous prévoyez déjà de jouer à NBA 2K21 sur la prochaine génération, vous devriez envisager de laisser tomber l’argent supplémentaire sur l’édition Mamba Forever. Vous économiserez 30 $ à long terme.

No Man’s Sky

Il n’y a pas de mot officiel sur le fait que No Man’s Sky obtiendra des ports de nouvelle génération. Compte tenu de sa base de joueurs toujours active, nous pouvons voir que No Man’s Sky est l’un des jeux qui peuvent être joués sur Xbox Series X / S et PS5, cependant. Le jeu prend également en charge le jeu croisé, ce qui pourrait signifier que les ports de nouvelle génération (s’ils existent) pourraient se connecter aux bases de joueurs existantes sur Xbox One, PS4 et PC.

Overwatch

Blizzard n’a pas annoncé de plans de nouvelle génération pour Overwatch, mais le jeu obtient une suite axée sur l’histoire, Overwatch 2, qui prendra en charge à la fois le jeu croisé et la progression croisée avec Overwatch au sein des familles système (par exemple, Overwatch sur PS4 se connecte à Overwatch 2 sur PS4). C’est génial et tout, sauf que Blizzard n’a pas confirmé si Overwatch 2 sortira sur Xbox Series X / S et PS5 non plus. Tout est en suspens sur les deux matchs.

En tant que jeu complètement séparé, vous devrez déposer de l’argent pour jouer à Overwatch 2 même si vous possédez déjà Overwatch. Cependant, la plupart du contenu à venir sur Overwatch 2 sera également publié pour Overwatch – seule la nouvelle campagne PvE est exclusive à la suite. Vous n’avez donc à payer que si vous êtes intéressé par le contenu PvE.

Entre les deux, il est plus probable qu’Overwatch 2 finisse par être le jeu qui obtiendra des ports de nouvelle génération, mais il est possible que les deux jeux le puissent. Compte tenu de la popularité d’Overwatch dans l’espace des tireurs de héros, le jeu sera probablement au moins jouable sur Xbox Series X / S et PS5 grâce à la rétrocompatibilité. Blizzard n’a annoncé aucun plan pour ajouter la prise en charge du jeu croisé ou de la progression croisée à Overwatch ou Overwatch 2

Phantasy Star Online 2

Phantasy Star Online 2 fait l’objet d’une refonte complète en 2021 avec une nouvelle extension intitulée Phantasy Star Online 2: New Genesis. Les deux univers coexisteront, votre personnage pouvant se transférer entre les deux. Cependant, votre niveau de personnage, vos compétences de classe et vos arts photoniques ne seront pas transférés entre les deux univers.

Bien qu’il n’y ait pas de plans annoncés pour porter Phantasy Star Online 2 sur Xbox Series X / S, New Genesis devrait obtenir un port de nouvelle génération. Ainsi, même si votre progression dans le jeu ne sera pas transférée de la version Xbox One de PSO2 à la version Xbox Series de NG, vous pourrez au moins transférer votre personnage.

PlanetSide 2

Aucun projet de portage de PlanetSide 2 sur PS5 n’a été annoncé.

Champs de bataille de PlayerUnknown

Les ports de nouvelle génération pour les champs de bataille de PlayerUnknown ont été confirmés, mais c’est à peu près tout. Aucun mot sur le jeu croisé, la progression croisée, la date de sortie ou si les joueurs devront payer à nouveau.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Qu’est-ce que le délai de Halo Infinite signifie pour le lancement de la Xbox Series X | Génération suivante

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Rainbow Six Siege

Ubisoft a confirmé que Rainbow Six Siege sortira sur Xbox Series et PS5 sans frais supplémentaires pour les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur Xbox One et PS4. Le jeu prend déjà en charge le jeu croisé et la progression croisée.

Il y a une petite mise en garde concernant la mise à niveau gratuite – elle ne s’applique qu’aux joueurs possédant la version numérique du jeu. Vous avez donc besoin de la version numérique de Siege sur Xbox One pour mettre à niveau gratuitement vers Xbox Series et de même pour PS4 vers PS5.

Ligue de fusée

Aucun mot officiel sur les ports de nouvelle génération pour Rocket League, bien que le jeu prenne déjà en charge le jeu croisé. Il obtiendra une progression croisée lorsqu’il deviendra gratuit, à condition que vous associez vos données de sauvegarde Rocket League à un compte Epic Games. Donc, si des ports de nouvelle génération sont en préparation, vous pourrez les télécharger gratuitement chaque fois qu’ils sortiront et emporter votre compte avec vous.

Mer des voleurs

Sea of ​​Thieves aura un port Xbox Series X / S lors du lancement de la console de nouvelle génération, qui offrira une version améliorée du jeu Xbox One. Vous n’aurez pas à payer pour la mise à niveau et votre progression vous suivra jusqu’à la prochaine génération.

État de décomposition 2

Undead Labs n’a pas annoncé si State of Decay 2 obtiendrait un port de nouvelle génération, bien que sa suite, State of Decay 3, sortira sur PC et Xbox Series X / S.

En tant que titres Xbox propriétaires, State of Decay 2 et State of Decay 3 seront disponibles sur Xbox Series X / S avec un abonnement Xbox Game Pass. State of Decay 2 prend en charge à la fois le jeu croisé et la progression croisée, donc State of Decay 3 supportera théoriquement les deux fonctionnalités, bien que Undead Labs ne l’ait pas confirmé.

Escadrons Star Wars

Actuellement, aucun projet n’a été annoncé pour développer des ports de nouvelle génération pour les escadrons Star Wars. Au lieu de cela, vous pourrez jouer à Squadrons via la rétrocompatibilité sur Xbox Series X / S et PS5.

Les escadrons prendront en charge le jeu croisé au lancement. Cependant, le jeu ne prend pas en charge la progression croisée. Vous êtes coincé avec le système pour lequel vous achetez le jeu.

Street Fighter V

Capcom n’a pas encore annoncé de ports de nouvelle génération pour Street Fighter V, bien que nous puissions voir le jeu inclus dans la liste des jeux de compatibilité ascendante pris en charge sur PS5. D’autant plus qu’il n’y a pas eu de commentaire concernant la sortie de Street Fighter VI de sitôt.

Valorant

Certes, Valorant n’est même pas sur cette génération de consoles. Cependant, le développeur Riot Games est en train de prototyper les versions Xbox One et PS4 du jeu pour voir si c’est une option viable, afin qu’elle puisse arriver un jour aux consoles. Si le jeu sort sur Xbox One et PS4, nous imaginons que les ports de nouvelle génération seraient également une possibilité. Mais nous devrons attendre et voir.

Warframe

Warframe devrait sortir sur PS5 et Xbox Series X / S. Cependant, le jeu free-to-play ne prend pas en charge le jeu croisé ou la progression croisée. Cela dit, le développeur Digital Extremes a offert un transfert de plate-forme unique et d’une durée limitée pour les joueurs souhaitant quitter leur PC pour les consoles – une politique similaire pourrait être adoptée lorsque les ports de nouvelle génération sortiront. Cela offrirait aux joueurs un moyen de passer de la Xbox One ou de la PS4 à la Xbox Series X / S ou PS5.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Xbox Series S VERSUS Series X: ce qui vous convient?