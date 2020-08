Illustration: Kotaku

En 2013, pendant la période précédant le lancement de la PlayStation 4, Sony a publié une vidéo «d’instructions» sur la façon de partager des jeux PS4 avec des amis. Le clip de 22 secondes présente Shuhei Yoshida, alors président de Sony Interactive Entertainment, remettant un jeu PS4 à Adam Boyes, un autre dirigeant de Sony. À l’époque, c’était une fouille sur la façon dont Microsoft a mal confondu les capacités (ou non) entourant les jeux de partage sur la Xbox One à venir.

Bien sûr, la façon dont nous jouons et partageons les jeux vidéo a beaucoup changé au cours des sept dernières années. Plus de gens que jamais achètent des jeux numériquement, ce qui rend leur partage plus compliqué que de simplement remettre un disque à un ami. Vous ne pouvez pas simplement remettre physiquement à votre ami un morceau de code massif et soumis à des droits restreints. Mais vous pouvez contourner cette restriction en apprenant à gérer habilement vos consoles «principales».

Pour les trois consoles principales, la désignation d’une machine comme console principale permet à tous les autres comptes de cette machine de jouer à tous les jeux téléchargés associés à votre compte. Ceci est très utile dans les situations familiales ou dans d’autres situations de partage des ménages. Supposons que vous ayez une PS4 dans le salon et que l’un de vos live-ins (enfants, colocataires, BFF récemment largués) en a une dans sa chambre. Vous n’avez pas besoin d’acheter deux copies numériques de God of War. Il vous suffit de définir la console sur laquelle vous ne jouez pas comme console principale. Quiconque joue sur cette console pourra frapper le panthéon nordique avec son compte. Lorsque vous voudrez jouer, vous pourrez remettre Baldur à sa place en vous connectant sur votre PS4 non principale.

Voici comment configurer une console principale sur votre PS4, Switch ou Xbox One.

Playstation 4

Activer une PS4 en tant que PS4 principale est un processus indolore. Une fois que vous vous êtes connecté à la console, accédez aux paramètres, ouvrez le sous-menu Gestion de compte et cliquez sur l’option «Activer comme votre PlayStation 4 principale». Lorsque vous y êtes invité, appuyez à nouveau sur « activer » et vous êtes prêt à partir. Pour désactiver une console en tant que console principale, suivez simplement ce processus en sens inverse. Vous n’avez pas besoin de désactiver une PS4 avant d’en définir une autre comme principale. Il n’y a pratiquement pas de limites à l’utilisation de ce paramètre sur la console elle-même.

Mais disons que vous êtes dans une situation où vous devez désactiver une PS4 principale à distance – peut-être que votre machine est désespérément en panne, ou peut-être que vous l’avez vendue et que vous avez oublié de vous déconnecter, ou peut-être que vous vous êtes connecté à la machine d’un ami début mars et que vous étiez puis rapidement isolés d’eux par une pandémie mondiale sans précédent. Dans tous les cas, vous pouvez désactiver à distance une PS4 à partir du site Web de gestion de compte de Sony. N’oubliez pas que vous ne pouvez le faire qu’une fois tous les six mois.

Nintendo Switch

Pour configurer un Switch comme console principale, vous devez associer un compte Nintendo à un compte utilisateur Switch. C’est un processus relativement simple: une fois que vous avez créé un compte utilisateur sur le commutateur, accédez aux paramètres système de la console. Recherchez celui que vous souhaitez associer, puis sélectionnez «Associer un compte Nintendo». Suivez les invites pour vous connecter.

G / O Media peut obtenir une commission

Une fois que cela est fait, dirigez-vous vers la page de votre compte sur l’eShop (dans le coin supérieur droit de la page principale) et faites défiler vers le bas du premier sous-menu. Après toutes les options de paiement, les fonds disponibles et d’autres informations sur le compte, vous devriez voir une section «Console principale». Cliquez sur le bouton « S’inscrire » et vous êtes prêt à partir.

Si vous avez déjà configuré un commutateur principal, cette option sera désactivée – et contrairement aux comptes principaux sur la PS4, où vous pouvez activer de nouvelles consoles principales sans désactiver les anciennes, vous devrez d’abord désenregistrer le commutateur principal d’origine. Vous pouvez le faire en visitant votre compte Nintendo à partir d’un navigateur Web, mais seulement une fois par an. Il est beaucoup plus facile de désactiver si vous avez le commutateur d’origine devant vous. Visitez simplement la même section «Console principale» dans l’eShop. Vous devriez voir le message « Cette console est enregistrée comme votre console principale. » et un petit bouton «Deregister». Frappez cela deux fois pour dégager la piste.

Il y a un énorme avertissement à tout cela: une fois que vous avez associé un compte Nintendo à un compte utilisateur Switch, vous ne pouvez pas dissocier les deux. Vous pouvez vous inscrire et enregistrer des machines principales, mais le seul moyen de dissocier les comptes Nintendo et les comptes utilisateur Switch est de supprimer le compte utilisateur Switch et de sauvegarder toutes les données qui y sont liées. Gardez cela à l’esprit avant d’associer votre compte Nintendo à votre compte utilisateur Switch.

Xbox One

Sur Xbox One, votre console principale est appelée votre console «domestique». Le changer est simple, mais vous ne pouvez le faire que cinq fois par an sur une base continue, chaque année à partir du moment où vous effectuez votre premier quart de travail. Cependant, il y a quelques avantages en prime, principalement que chaque personne jouant sur votre Xbox domestique peut également utiliser votre abonnement Xbox Live Gold ou tout jeu téléchargé à partir du Xbox Game Pass, si vous êtes inscrit à l’un ou l’autre service.

Pour désigner une Xbox domestique, connectez-vous à votre compte et ouvrez les paramètres système. Ouvrez le sous-menu Personnalisation et sélectionnez «Ma Xbox personnelle». Choisissez l’option « Faire de cette Xbox ma maison », et vous êtes prêt à partir. Si vous avez déjà dépassé la limite embêtante de cinq ans, vous obtiendrez une fenêtre contextuelle vous indiquant quand vous pourrez à nouveau changer les choses.

Plus d’entretien de la console