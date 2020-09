Pro Skater 1 + 2 Remastered de Tony Hawk est maintenant disponible et je suis sûr que beaucoup d’entre vous qui y jouent veulent jouer avec des astuces ou des mods. Eh bien, pour tous les obtenir, c’est assez simple: il suffit de terminer les visites THPS 1 et THPS 2 et vous les débloquerez.

Cependant, vous avez les plus utiles dès le départ. Des mods comme l’équilibre parfait, pas de vidage et un compteur spécial complet sont disponibles en tant qu’assistances, ce qui est utile si vous rencontrez des problèmes avec certains aspects des tournées – il n’y a également aucune conséquence ou inconvénient à les utiliser en dehors des modes classés. Cependant, les plus idiots sont bloqués derrière la fin des tournées. Une fois que vous avez terminé la tournée THPS 1, vous obtenez Skater Size – vous pouvez être massif et occuper la majeure partie de l’écran, ou vous pouvez être très intelligent et vous empêcher de voir les trucs que vous faites.

Après avoir terminé la tournée THPS 2, vous obtenez quelques mods supplémentaires. Il s’agit notamment de doubler le score de base de vos figures, de modifier davantage les statistiques de votre patineur en session et de certains filtres graphiques. Les filtres sont « Green Boy » qui donne aux choses un aspect verdâtre comme un vieux Game Boy, « Inverted » qui inverse le spectre de couleurs, « Black and White » qui est explicite et « Old Timey » qui ressemble à un effet de ton sépia .

Notez que vous n’avez pas besoin d’atteindre 100% des objectifs de la tournée THPS 1 ou THPS 2 pour débloquer ces mods de jeu, il vous suffit de vous rendre à la dernière compétition du niveau, sélectionnez-la et terminez-la. Une fois que vous avez terminé ces visites, les astuces seront disponibles dans le menu de pause, tout comme les options d’assistance et de déplacement.

Un aperçu du menu Game Mods dans THPS 1 + 2 Remastered avec des astuces déverrouillées Double score de base (activé ou désactivé) Statistiques (Expert, Normal, Super) Graphiques (Normal, Inverted, Black and White, Green Boy, Old Timey) Skater Taille (minuscule, normale, géante)

Nous avons beaucoup plus de couverture sur cet excellent voyage de nostalgie, alors assurez-vous de lire notre critique de Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Remastered dans laquelle l’auteur Mat Paget a déclaré: « Jouer à travers les niveaux nouvellement refaits est extrêmement agréable, et cela en soi est assez pour qualifier de succès le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk. Cependant, des ajouts intelligents et un système de défi engageant en font une expérience qui est plus qu’un bref aperçu du passé de Tony Hawk. « Nous avons également un conseil sur la façon de percer le secret. Officier de personnage Dick qui est joué par l’acteur Jack Black, et vous pouvez lire à quel point la série THPS a eu un impact culturel sur beaucoup d’entre nous.

