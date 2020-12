Il est normal qu’au fil des années les commandes de nos consoles montrent des signes d’utilisation. Dans le cas de la Nintendo Switch JoyCon ça n’allait pas être moins, donc si vous voulez continuer à profiter des commandes de la plateforme dès le premier jour, nous vous dirons comment les nettoyer correctement.

Contrairement à d’autres manettes de jeu pour consoles telles que la DualSense, la JoyCon de Commutateur Nintendo Ils ont un style particulier en matière de design. La première étape sera de les supprimer de l’écran ou de l’accessoire de poignée dans lequel vous pourrez également les régler.

Nintendo Switch | Nintendo

Avant de passer au processus de nettoyage, vous devez savoir que vous ne devez verser aucun type de liquide sur le JoyCon ou le plonger dans l’eau. Bien entendu, et pour plus de sécurité, n’oubliez pas d’éteindre les appareils. En ce qui concerne les ingrédients, vous aurez besoin deux chiffons propres et de Doux au toucher. Gardez également un bol avec de l’eau à portée de main en plus de désinfectant contenant 70% d’alcool.

La première étape consistera à humidifier légèrement l’un des chiffons dans l’eau, en éliminant l’excès de celui-ci. Nettoyez doucement le JoyCon pendant quelques minutes. Utilisez le chiffon propre restant avec un peu de désinfectant. Donnez un dernier examen avec l’une des sections sèches du tissu et le tour est joué, vous aurez votre JoyCon comme premier jour.