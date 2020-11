Qui allait te le dire? Que tous les deux par trois tu allais être se désinfecter les mains avec de l’alcool selon l’endroit où vous êtes allé pour éviter le risque inutile d’attraper CO-VID19. Eh bien, il ne faut pas seulement regarder les mains, mais tout ce que vous touchez régulièrement avec eux, comme votre téléphone portable … ou même votre Nintendo Switch! En fait, la société japonaise elle-même recommande de le faire, mais en aucun cas parce que nous pourrions l’endommager, quelque chose que nous ne voulons certainement pas.

Désinfectez votre Nintendo Switch avec de l’alcool sans la «recharger»

La principale chose que vous devez savoir est que vous n’avez pas besoin ni ne devriez immerger complètement votre Nintendo Switch dans l’alcool. Autrement dit, avec ces choses, nous ne devons pas être exagérés, car il est facile de le casser et de rester sur le chemin non sécurisé de la console, si vous l’avez toujours. Le but est de le désinfecter pour éviter les risques inutiles et de le faire fonctionner normalement. Pour cela, les pages Nintendo America et Nintendo Japon ont une série de conseils que nous avons compilés ci-dessous afin de faire un nettoyage et une désinfection de base, et plus que suffisant:

Avant de nettoyer ou de désinfecter, assurez-vous que la console est complètement éteinte et que tout le mondeLes accessoires sont déconnectés, se référant par exemple aux écouteurs, mais aussi à l’adaptateur secteur.

Ne versez pas de liquides directement sur la console et ne l’immergez pas dans l’eau ou dans d’autres liquides.

Si vous souhaitez simplement nettoyer votre console, humidifiez un chiffon doux et propre avec de l’eau, essuyez l’excès d’eau et essuyez-la doucement. Pour le désinfecter, utilisez un chiffon doux et propre et humidifiez-le légèrement avec désinfectant grand public contenant environ 70% d’alcool, puis nettoyez doucement votre Nintendo Switch.

N’utilisez aucun autre type d’alcool qui n’a pas été conçu pour la désinfection, comme celui utilisé comme carburant, car vous pourriez endommager votre console.

N’immergez pas votre Nintendo Switch dans la solution désinfectante et ne l’appliquez pas directement sur la console, car elle pourrait être endommagée par un liquide qui y pénètre. Après avoir désinfecté votre Nintendo Switch, assurez-vous qu’il est complètement sec avant utilisation, sinon il pourrait casser.

En effectuant ces étapes, en tenant compte de ces astuces, nous aurons réussi à désinfecter notre Nintendo Switch, en veillant à ce qu’elle ne se gâte pas en cours de route et en étant mieux protégée contre le coronavirus. Et vous, désinfectez-vous souvent votre console?

