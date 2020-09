Take-Two Interactive

NBA 2K21 est arrivé sur PlayStation 4 et Xbox One. Ceux qui ont précommandé la version Mamba Forever pourront passer librement à la PS5 et à la Xbox Series X lors de leur lancement. Cependant, pour l’ici et maintenant, le jeu n’est disponible que sur les consoles de la génération actuelle et il y a déjà un problème de badge qui a été partagé sur Internet. Vous découvrirez ici comment effectuer le problème du badge sur PS4 et Xbox One avec des avertissements à l’avance.

Il existe un tas de nouveaux codes de casiers et du contenu similaire dans NBA 2K21. Mais si vous envisagez de suivre ce tutoriel, sachez à l’avance que cela pourrait entraîner votre exclusion. L’entrée de l’année dernière a rapidement vu la sortie d’un correctif et les joueurs se sont plaints des interdictions, alors soyez averti que cela pourrait se produire avec la tranche de cette année.

Mais, bien qu’il ne soit pas corrigé au moment de la rédaction, vous découvrirez ci-dessous comment effectuer le problème de badge sur PS4 et Xbox One en sachant parfaitement que cela pourrait potentiellement vous interdire.

NBA 2K21 – Bande-annonce de quartier Ma CARRIÈRE | PS4

Comment faire le bug du badge NBA 2K21

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer le problème du badge NBA 2K21 sur PS4 ou Xbox One:

Créer un nouveau joueur

Entrez dans votre premier match de lycée

Jouez au mieux de vos capacités

Sauvegardez et quittez le jeu 20 secondes avant la fin du match

Fermez l’application NBA 2K21

Ouvrez l’application et chargez le même lecteur MyCareer

Jouez le reste du match du lycée

Terminer le match

Fermez l’application NBA 2K21 lorsque l’écran School Projection School Intéressé apparaît

Ouvrez à nouveau l’application NBA 2K21

Chargez à nouveau le même MyPlayer et répétez le processus

Ce problème de badge provient de plusieurs didacticiels sur YouTube, tels que YOUNGDIRK.

Il est censé fonctionner à la fois pour PS4 et Xbox One, et c’est un problème de badge qui a été partagé sur Internet avec quelques variantes.

Encore une fois, il est probable que cet exploit sera corrigé, et cela pourrait également entraîner votre bannissement. De plus, il ne peut être exploité que quatre fois.

Avec la perspective d’une interdiction permanente suspendue en grand, vous devriez probablement éviter de suivre le tutoriel.

Mais, si vous êtes prêt à le risquer, alors Godspeed.

