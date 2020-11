La nouvelle génération de consoles est enfin parmi nous et avec elle, une authentique avalanche de doutes et d’interrogations. L’une des questions les plus fréquentes que nous ayons rencontrées ces jours-ci concerne le performances que, par exemple, la PS5 a lorsqu’elle est connectée à un téléviseur HD d’il y a quelques années. Nous savons tous que l’idéal est de connecter votre nouvelle console à un écran 4K, mais À quel point cela a-t-il l’air bien dans un 1080p? Eh bien, le week-end dernier, nous avons décidé de faire le test et ici nous vous parlons un peu de notre expérience.

Tout d’abord, il est important de mentionner que toutes les consoles de nouvelle génération sont compatibles avec pratiquement tous les écrans dotés d’une entrée HDMI, même avec des écrans plus anciens fonctionnant à des fréquences inférieures à 60 Hz. Ce que je veux dire par là, c’est que vous n’avez rien à craindre en termes de compatibilité.

Cela dit, je vais vous dire que mon expérience a été réalisée avec mon ancien Sony Bravia 32 pouces, que j’ai acheté il y a environ 8 ans et que la vérité m’a donné une expérience fabuleuse pendant tout ce temps. Il n’y a pas eu un seul problème de connexion du PS5 à ladite télévision. La console prenait automatiquement la résolution de 1920 × 1080 à 30Hz et affichait une belle image du menu sur mon écran. Ensuite, j’ai essayé certains des jeux.

Les détails d’éclairage et les reflets du lancer de rayons de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales étaient toujours incroyables. De même, des choses comme Demon’s Souls et Sackboy: A Big Adventure ont présenté une belle image. Ce que vous devez garder à l’esprit, c’est que, par exemple, dans le cas du téléviseur avec lequel j’ai fait le test, sa fréquence n’est que de 30 Hz, donc regarder Demon’s Souls à 60 images par seconde dans son mode Performance n’est pas possible. L’image a l’air un peu plus fluide qu’en mode cinématique, mais en raison des limitations du matériel TV en tant que tel, vous ne pouvez pas apprécier ce framerate que je mentionne. Pour voir 60 images par seconde, vous avez besoin d’un téléviseur ou d’un moniteur à 60 Hz.

La vérité est que j’espérais juste que c’était mon expérience en connectant un PS5 à un téléviseur 1080P, et je n’ai pas jugé nécessaire d’en faire une note en tant que telle, mais j’ai vu en partageant mes impressions sur les réseaux sociaux, plus d’un montrait un intérêt particulier.

En conclusion, je peux vous dire que si vous n’avez pas encore prévu de passer en 4K et que vous souhaitez jouer PS5, vous n’avez absolument rien à craindre, à part cela bien sûr, vous ne regarderez pas les jeux à cette résolution 4K. Les détails graphiques sont là et sont très visibles sur un téléviseur 1080p. Ce que vous devriez considérer, c’est la fréquence à laquelle votre téléviseur ou votre moniteur fonctionne, car comme je l’ai dit, si elle est inférieure à 60 Hz, il vous manquerait également les fameux 60 images par seconde que certains titres exécutent.

Est-ce que je recommande d’acheter une PS5 même si vous n’avez pas l’intention d’acheter un téléviseur 4K? Oui, bien sûr. Je pense simplement que vous devez également prendre en compte le fait que des éléments tels que la qualité de l’image et d’autres peuvent varier en fonction du modèle de téléviseur, ainsi que de sa marque, de son temps d’utilisation et de son état en général. Je le répète, cette expérience dont je vous parle était dans un Sony Bravia LCD il y a huit ans en parfait état.