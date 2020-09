Cette semaine, GTA Online crache le double de GTA $ et RP pour les joueurs qui participent à des missions Special Cargo. Ces missions sont un bon moyen d’augmenter votre richesse en jeu sans trop d’effort supplémentaire.

Les missions de cargaison spéciale consistent à acquérir une cargaison, à la stocker dans un entrepôt, puis à la vendre à des fins lucratives. Ce n’est pas la tâche la plus excitante, mais elle porte ses fruits.

En fait, le transport de la cargaison peut être une pratique dangereuse et il est utile d’avoir un équipage de confiance pour aider, bien que les missions puissent également être entreprises en solo.

Comment jouer aux missions Special Cargo dans GTA Online

Pour jouer aux missions Special Cargo et gagner le double de l’argent dans GTA Online, vous aurez d’abord besoin d’un entrepôt – pas d’un entrepôt de voitures, mais plutôt d’un entrepôt pour stocker des marchandises.

Tout d’abord, devenez PDG en achetant un bureau sur le site Web Dynasty8 du jeu. Ensuite, à l’aide de votre ordinateur de bureau, achetez un entrepôt. Celles-ci sont disponibles dans différentes tailles et styles, c’est à vous de décider combien d’argent vous souhaitez engager.

Vous devrez également embaucher des Associés pour vous aider à transporter des cargaisons spéciales. Ils peuvent être soit des PNJ, soit des amis avec lesquels vous jouez habituellement à GTA Online.

Comment doubler vos gains en $ GTA

Vous aurez la possibilité d’acheter une variété de types de fret différents, et votre assistant en jeu vous demandera parfois si un type de fret très spécial et plus précieux est disponible.

Vous pouvez généralement acheter entre une et trois caisses de marchandises à la fois, mais plus vous en achetez, plus vous risquez de perdre si les choses tournent au sud. Remplissez votre entrepôt lentement au fil du temps, et d’ici peu, vous aurez beaucoup de marchandises spéciales prêtes à être vendues pour gagner beaucoup d’argent dans GTA Online.

L’augmentation de valeur actuelle s’applique au stade de la vente. Assurez-vous de retirer votre argent en vendant votre cargaison spéciale cette semaine, avant que l’étiquette de prix de GTA Online ne baisse à nouveau.

