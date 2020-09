Activision

Le multijoueur de Call Of Duty Black Ops Cold War a été révélé hier, et il comportera une mini-carte traditionnelle ainsi qu’un nouveau mode à 40 joueurs. Cela semble certainement excitant comme jamais, et la bonne nouvelle est que les fans pourront en faire l’expérience avant le lancement du jeu via l’accès anticipé et la bêta ouverte. Vous découvrirez ici comment jouer à la version bêta multijoueur et à l’accès anticipé de Black Ops Cold War sur PS4, Xbox One et PC.

En plus des cartes plus grandes et de nouveaux modes, la sortie du dernier opus de Treyarch va également changer considérablement Warzone. Les fans ont encore la saison 6 de Modern Warfare et Warzone à anticiper, et cela devrait se produire le 30 septembre, ce qui n’est pas trop loin.

Ensuite, après le lancement de Warzone Season 6, les fans pourront jouer à Black Ops Cold War Early Access et à la version bêta multijoueur sur PS4, Xbox One et PC. Avec les premiers dibs pour les joueurs Sony.

Comment jouer à la version bêta de l’accès anticipé à Black Ops Cold War

Vous devez précommander Call Of Duty Black Ops Cold War pour jouer à la version bêta Early Access.

La version bêta de l’accès anticipé pour Call Of Duty Black Ops Cold War commence du 8 au 9 octobre pour les utilisateurs de PS4 uniquement, et vous devez pré-commander n’importe quelle édition pour participer.

Un autre échantillon restreint sera ensuite disponible pour les utilisateurs de Xbox One et de PC les 15 et 16 octobre, et – encore une fois – vous devez pré-commander le jeu pour être éligible.

Call Of Duty Black Ops Cold War peut être précommandé pour PS4 ou PS5, Xbox One ou Xbox Series X, ou vous pouvez opter pour le bundle inter-génération.

Le bundle cross-gen coûte un peu plus cher que la version standard, mais il vous permettra de télécharger plus tard Black Ops Cold War sur PS5 ou Xbox Series X sans frais supplémentaires.

Pendant ce temps, les utilisateurs de PC peuvent pré-commander le prochain jeu sur Blizzard battle.net.

Comment jouer à la bêta ouverte de Black Ops Cold War

Tout le monde peut jouer à la version bêta multijoueur ouverte de Call Of Duty Black Ops Cold War sur PS4, Xbox One et PC.

La version bêta multijoueur ouverte de Call Of Duty Black Ops Cold War débutera du 10 au 12 octobre pour les joueurs PS4 uniquement.

Tous les joueurs Sony pourront ensuite jouer avec les joueurs Xbox One et PC à accès anticipé les 15 et 16 octobre.

Ensuite, la version bêta multijoueur sera ouverte à tous les joueurs Xbox One et PC du 17 au 19 octobre.

Le jeu croisé entre PS4, Xbox One et PC sera inclus, vous pourrez donc jouer avec vos amis s’ils possèdent un autre système.

